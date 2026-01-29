El temporal mantiene cortadas al tráfico 13 carreteras en Extremadura

Trece carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas este jueves al tráfico de vehículos por socavones, saltos de agua y acumulación de nieve, como consecuncia del paso de la borrasca Kristin que ha azotado Extremadura. En cuanto a la provincia de Badajoz y, según han informado fuentes de la Guardia Civil, en estos momentos no se puede circular por la EX-112, del kilómetro 0 al 22, en Jerez de los Caballeros, debido a baches en el asfalto.

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes / Carlos Gil

Por otra parte, en la provincia pacense también hay otras dos vías con el tráfico cortado por saltos de agua. En concreto, se trata de la carretera de confederación hidrográfica desde Torremayor a la A-5, en el término municipal de Torremayor, así como el camino asfaltado 'Calzada Romana', entre Torremayor y La Garrovilla.

En la provincia cacereña

En la provincia de Cáceres permanecen cortadas las carreteras comarcales CC-241 (De Piornal a CC-240), la CC-137 (de Nuñomoral a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa), la CC-224 (de Hervás a Cabezuela del Valle) y la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla) por la presencia de nieve acumulada.

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura /

Además, la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) y la CC-437 (de la EX-118 a Pico Villuercas) están afectadas por anegamientos producidos por la lluvia intensa y, como las anteriores, presentan Nivel Negro. También tienen incidencias el camino vecinal de acceso a la urbanización Cuartos del Baño (Cáceres); uno de los caminos generales a Riolobos y el de Carrascal (Valencia de Alcántara), y la carretera EX–373, a la altura de Hinojal, donde la caída de un cableado de telefonía ocupa la vía en ambos sentidos de circulación.