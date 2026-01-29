Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Situación de la red viaria

El temporal mantiene cortadas al tráfico 13 carreteras en Extremadura

Diez están en la provincia de Cáceres y tres, en la de Badajoz

Corte en la CC-151, ayer, a la altura de Moraleja.

Corte en la CC-151, ayer, a la altura de Moraleja. / Nieves Agut

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Trece carreteras de la red viaria de Extremadura permanecen cortadas este jueves al tráfico de vehículos por socavones, saltos de agua y acumulación de nieve, como consecuncia del paso de la borrasca Kristin que ha azotado Extremadura. En cuanto a la provincia de Badajoz y, según han informado fuentes de la Guardia Civil, en estos momentos no se puede circular por la EX-112, del kilómetro 0 al 22, en Jerez de los Caballeros, debido a baches en el asfalto.

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes

Ver galería

Fotogalería | El temporal en Cáceres, más imágenes / Carlos Gil

Por otra parte, en la provincia pacense también hay otras dos vías con el tráfico cortado por saltos de agua. En concreto, se trata de la carretera de confederación hidrográfica desde Torremayor a la A-5, en el término municipal de Torremayor, así como el camino asfaltado 'Calzada Romana', entre Torremayor y La Garrovilla.

En la provincia cacereña

En la provincia de Cáceres permanecen cortadas las carreteras comarcales CC-241 (De Piornal a CC-240), la CC-137 (de Nuñomoral a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa), la CC-224 (de Hervás a Cabezuela del Valle) y la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla) por la presencia de nieve acumulada.

Noticias relacionadas y más

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura

Ver galería

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura /

Además, la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) y la CC-437 (de la EX-118 a Pico Villuercas) están afectadas por anegamientos producidos por la lluvia intensa y, como las anteriores, presentan Nivel Negro. También tienen incidencias el camino vecinal de acceso a la urbanización Cuartos del Baño (Cáceres); uno de los caminos generales a Riolobos y el de Carrascal (Valencia de Alcántara), y la carretera EX–373, a la altura de Hinojal, donde la caída de un cableado de telefonía ocupa la vía en ambos sentidos de circulación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  3. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  4. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  5. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  6. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  7. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  8. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país

El temporal mantiene cortadas al tráfico 13 carreteras en Extremadura

El temporal mantiene cortadas al tráfico 13 carreteras en Extremadura

¿La mejor hamburguesa de España se cocina en Extremadura? Ocho locales se lanzan a la batalla

¿La mejor hamburguesa de España se cocina en Extremadura? Ocho locales se lanzan a la batalla

Lluvia y viento siguen incidiendo sobre Extremadura en un día marcado por el ascenso de las temperaturas

Lluvia y viento siguen incidiendo sobre Extremadura en un día marcado por el ascenso de las temperaturas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos
Tracking Pixel Contents