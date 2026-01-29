Tres localidades extremeñas se sitúan entre las más lluviosas de España tras el paso de la borrasca Kristin
Tornavacas, Hoyos y Valverde del Fresno, en Cáceres y Badajoz, se encuentran entre las diez localidades españolas con más lluvia, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología
La borrasca Kristin se despide de Extremadura, pero lo hace con coletazos de viento y lluvia. Aunque este jueves, las inclemencias meteorológicas no son de la envergadura de este miércoles, la región también sufre lluvia intensa y vientos casi huracanados.
De hecho, tres localidades extremeñas se sitúan en el top ten de las más lluviosas de España. Se trata de Tornavacas, en Cáceres, que se coloca en la segunda posición, Hoyos (Cáceres) en la tercera, Valverde del Fresno (Badajoz) novena posición y Serradilla (Cáceres) en décima.
En cuanto a Extremadura, estas son las seis poblaciones, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet):
- Tornavacas con 31,8 litros por metro cuadrado
- Hoyos con 26,2 litros por metro cuadrado
- Valverde del Fresno con 20 litros por metro cuadrado
- Serradilla con 19,4 litros por metro cuadrado
- Guadalupe con 16,2 litros por metro cuadrado
Pero, además de la lluvia, el viento también protagoniza la jornada de este jueves, no con la virulencia de ayer con 150 kilómetros por hora, pero sí con rachas que rozan los 100 kilómetros a la hora:
- Navalvillar de Ibor (Cáceres) con 87 kilómetros por hora
- Valencia de Alcántara (Cáceres) con 67 kilómetros por hora
- Zarza la Mayor (Cáceres) con 66 kilómetros por hora
- Jerez de los Caballeros (Badajoz) con 63 kilómetros a la hora
- Fuente de Cantos (Badajoz) con 62 kilómetros por hora
Y, ¿ahora qué?
Aunque ahora Kristin se retira de Extremadura y España, la inestabilidad no se aparta de la Península Ibérica. De hecho, y según el meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, hay lluvia para rato y lo explica de la siguiente forma: "El bloqueo en Escandinavia y Groenlandia se mantendrá a corto y medio plazo, obligando al chorro polar a discurrir por latitudes más bajas de lo habitual, dirigiendo más borrascas y frentes muy activos hacia España. A ello habrá que sumar la presencia de un río de humedad que arranca desde el Caribe y que incide sobre la Península Ibérica, reforzando las precipitaciones en diversas regiones".
Esto significa que el sábado la lluvia será residual, pero el domingo, un frente Atlántico, golpeará de oeste a este con precipitaciones abundantes en Extremadura, Galicia, Castilla y León y el sistema central.
