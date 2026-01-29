Unidas por Extremadura carga contra la Junta por la gestión del temporal: “Diez horas para suspender las clases”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado este jueves contra la gestión del temporal Kristin por parte del Gobierno regional en funciones de María Guardiola y ha denunciado “la absoluta falta de previsión” en la respuesta a la borrasca que ha azotado con fuerza a Extremadura, con carreteras cortadas, más de 300 incidentes y familias desalojadas de sus casas. A su juicio, la suspensión de las clases en los centros educativos llegó tarde y ha criticado a su vez la ausencia de medidas para proteger a las familias y a los trabajadores ante esta decisión.

En declaraciones a los medios, De Miguel ha puesto el foco en la actuación de la Consejería de Educación. Según ha explicado, la alerta naranja se publicó por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 11.30 horas y “tardaron más de diez horas”, hasta las diez de la noche, en anular las clases del día siguiente. “Con el consecuente destrozo para muchas familias trabajadoras que no sabían cómo podían organizarse a esas horas”, ha dicho. También ha vinculado el anuncio tardío con la caída de Rayuela, al asegurar que la plataforma “se cayó precisamente” porque muchas familias intentaron buscar información.

En su opinción, ese retraso tuvo un impacto directo en la organización de muchas familias. “Al determinar tan tarde la suspensión de la actividad lectiva, con la consecuente caída de la plataforma Rayuela, se echó sobre las espaldas de las familias trabajadoras la conciliación”, ha afirmado. Ha lamentado además que, junto a la suspensión educativa, no se adoptaran medidas adicionales para proteger a los trabajadores. “No ha pasado nada por obra del destino”, ha insistido, al advertir de que se puso “en riesgo a mucha gente” durante los momentos más complicados del temporal.

Envío del ES-ALERT

En esta línea, De Miguel ha cuestionado el momento en el que se envió a los móviles un mensaje ES-ALERT por la activación de la alerta roja por rachas de viento que podían superar los 130 kilómetros por hora en varios puntos de la provincia de Cáceres. "La alerta se mandó a las 9.30 horas. Es a partir de las seis de la mañana cuando se produce el desplazamiento de los trabajadores y a esa hora ya había vientos huracanados”, ha indicado. “Parece que enviaron el ES-ALERT para cubrir el expediente, pero sin dañar mucho al empresariado extremeño, no se fueran a molestar por no tener a los trabajadores a su hora en su puesto de trabajo”, ha lamentado.

En este sentido, ha reclamado que el Ejecutivo regional hubiera informado de la existencia del llamado 'permiso climático', una herramienta que permite a los trabajadores no acudir a sus puestos en situaciones de emergencia por alertas meteorológicas. “Esto es una falta de responsabilidad y, sobre todo, poner vidas en peligro”, ha concluido. Por último, De Miguel ha agradecido el trabajo del personal de emergencias y seguridad que durante la jornada del miércoles estuvo actuando para mitigar los efectos del temporal en la región.