Almendralejo votará en mayo en las elecciones del Consejo Regulador del Cava: así se renuevan sus órganos de gobierno

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava ha acordado abrir el proceso electoral para renovar sus órganos de gobierno, una convocatoria que afecta también a Extremadura al estar incluido en el ámbito geográfico de la DOP el término municipal de Almendralejo (Badajoz), además de otras zonas fuera de Cataluña.

La decisión se adoptó en el pleno celebrado el 12 de enero en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el calendario electoral, las votaciones tendrán lugar el 7 de mayo de 2026, mientras que la constitución del nuevo pleno y el nombramiento de la presidencia se celebrarán el 11 de junio de 2026.

El Consejo Regulador recuerda que toda la información del proceso puede consultarse con más detalle en su página web, y que en el caso de Extremadura los interesados podrán revisar los censos en la Estación Enológica de Almendralejo. También estarán disponibles en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Mérida, concretamente en el Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Reclamaciones hasta el 5 de febrero

En relación con los censos provisionales, se podrán presentar reclamaciones hasta el 5 de febrero, dentro de los plazos previstos en este arranque del proceso.

La Junta de Extremadura ha señalado en una nota de prensa que esta convocatoria “garantiza la participación de todos los operadores” en el marco de una gestión “transparente y representativa” de la DOP Cava, una figura de calidad clave para el sector y con impacto directo en los productores y operadores vinculados al cava en Almendralejo.