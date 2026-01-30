Sanidad
Los celadores protestan el 12 de febrero por unas oposiciones más justas en el SES: quieren un temario cerrado y un examen acorde a sus funciones
También reclaman que se respeten las bases de la convocatoria, se prohíban parentescos entre miembros del tribunal y opositores y más seguridad en las aulas durante los exámenes, tras las quejas por una posible filtración de la prueba celebrada el pasado domingo
Un grupo de celadores que se ha presentado el pasado fin de semana a las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha convocado una manifestación para el jueves 12 de febrero (de 10 a 10.30 horas) a las puertas de las gerencias de cada área de salud, y también en el exterior de los hospitales extremeños, para reivindicar unas oposiciones más justas. Reclaman, en concreto, un temario cerrado para las pruebas, así como un examen «acorde a nuestras funciones» y con más peso en la nota final.
Además, solicitan que se respeten las bases de la convocatoria «y no se incluyan preguntas que vaya más allá del temario», más seguridad y transparencia en las aulas para que no haya ningún dispositivo tecnológico durante los exámenes y, por último, reclaman la «prohibición absoluta de que exista parentesco de cualquier tipo entre un miembro del tribunal y un opositor de la especialidad».
Las últimas oposiciones, celebradas el pasado 18 de febrero, han motivado las quejas de opositores por una posible filtración del examen o una custodia negligente del mismo, ya que el mismo día del examen se encontraron en el canal público de Telegram la publicación de un archivo muy similar a la prueba realizada, antes del plazo oficial en el que el SES debía haber público el examen.
