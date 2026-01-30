Ecologistas reclaman a la Junta un plan urgente para proteger al lobo ibérico tras confirmarse su regreso a Extremadura

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han instado a la Junta de Extremadura a iniciar de forma inmediata los trámites para aprobar un plan de recuperación del lobo ibérico en la comunidad, tal y como establece el artículo 59 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

"Urgente y prioritario”

Ambos colectivos consideran “urgente y prioritario” que la Administración autonómica actúe para garantizar la conservación de una especie que figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y que está catalogada como en peligro de extinción en Extremadura desde la aprobación del Decreto 37/2001. Una situación que, según subrayan, se ve agravada por la vulnerabilidad del lobo en el conjunto de España.

Según recuerdan en una nota de prensa conjunta, la última manada estable conocida en la región estuvo formada por nueve ejemplares y fue seguida por los agentes del Medio Natural entre 1985 y 1987 en la Sierra de San Pedro, en la provincia de Badajoz. Este grupo familiar, junto a otros lobos que habitaban en la vertiente cacereña de la sierra, “fue eliminado de forma paulatina mediante venenos y caza furtiva ilegal”.

No obstante, el último Censo Nacional del Lobo 2019-2024 ha confirmado un hecho histórico: en 2024 se ha detectado por primera vez en décadas una manada reproductora en Extremadura. Para Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, esta constatación significa que “el lobo ha vuelto a Extremadura”, una circunstancia que consideran “una excelente noticia y una oportunidad que obliga a reforzar las medidas de protección”.

“Hábitats de gran calidad"

Las organizaciones destacan que la región cuenta con “hábitats de gran calidad y una abundante presencia de presas silvestres”, como ciervos, corzos y jabalíes, lo que convierte a Extremadura en un territorio clave para la recuperación de la especie. Además, subrayan que el asentamiento del lobo en la comunidad podría favorecer su expansión hacia el centro y el sur de Portugal.

En este sentido, defienden que un plan de recuperación permitiría estabilizar la presencia del lobo en el territorio extremeño, contribuir a la conservación de la especie en la península ibérica y recuperar su presencia histórica en la región, al tiempo que se refuerzan los corredores ecológicos con Portugal, donde el lobo está protegido desde 1988.

El documento propuesto debería incluir actuaciones de mejora del hábitat, pero también medidas destinadas a favorecer la convivencia entre el lobo y la población rural. Entre ellas, citan campañas de sensibilización y concienciación, políticas de prevención de daños a la ganadería basadas en criterios científicos, incentivos para el empleo de pastores, el uso de cercados y perros mastines, así como sistemas ágiles de indemnización por daños.

Por último, las entidades conservacionistas sostienen que la recuperación del lobo ibérico puede contribuir de forma directa a la prosperidad de Extremadura, mediante la promoción del turismo de naturaleza y la conservación de montes, bosques y dehesas.

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico reclaman así a la Junta de Extremadura que cumpla con su obligación como administración ambiental y elabore el plan de recuperación conforme a la normativa autonómica, estatal y a la Directiva Hábitats, que exige la protección de las poblaciones de lobo al sur del río Duero.