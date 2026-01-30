Subvención
Estos son los 26 municipios extremeños que recibirán hasta 75.000 euros para sus planes urbanísticos
La Junta de Extremadura cubrirá el 50% de los gastos a los ayuntamientos
Un total de 26 municipios de menos de 20.000 habitantes han resultado beneficiarios de las ayudas de la Junta de Extremadura para redactar y tramitar planes generales urbanísticos, que alcanzan hasta los 75.000 euros, y para los que la Administración regional cuenta con un presupuesto de 615.474 euros, 130.000 euros más que la dotación inicial presupuestada para el año 2025.
Las ayudas concedidas tienen como destino cubrir hasta el 50% del importe de los trabajos de redacción y asistencia a la tramitación de los planes generales municipales, con un límite de 50.000 euros cuando el municipio incluya únicamente núcleos de base del sistema territorial, y de 75.000 euros cuando se incluya algún núcleo de relevancia territorial.
Localidades beneficiarias
En concreto, se trata de las localidades de Torremayor, Valdetorres, Valverde de Mérida, Almendral, Talayuela, Cilleros, Campanario, Casar de Palomero, Plasenzuela, Jerte, Almoharín, Jarilla, Santa Marta de Magasca, Bohonal de Ibor, Madrigalejo, Hervás, Pueblonuevo de Miramontes, Bienvenida, Palomero, Perales del Puerto, Oliva de la Frontera, Navas del Madroño, Eljas, Bodonal de La Sierra, Calamonte y Segura de León.
Los ayuntamientos beneficiados disponen de un plazo máximo de cuatro años, a contar desde la comunicación de la resolución por la que se concede la subvención para acometer la totalidad de las tareas precisas para la redacción y tramitación del plan general municipal completo, hasta la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de su aprobación definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
