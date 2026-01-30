Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Desde octubre, los embalses del Guadiana han recibido 659,2 hectómetros cúbicos. Tres cuartas partes de ellos, en los últimos nueve días

La rectificación modifica el umbral económico del volumen anual de negocios (8.347.600,71 euros) y ordena su publicación también en el Diario Oficial de la Unión Europea

Un libro editado por la Diputación de Cáceres recoge la obra del fotoperiodista Francis Villegas sobre el acervo festivo de la provincia, desde la verdad de un pueblo que no posa, que vive sus tradiciones sin artificios

Miguel Durán, jefe del servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento, cuenta que el pasado miércoles "fue un día duro, intenso y largo"

La Unión de Consumidores de Extremadura recomienda documentar los daños con fotografías y vídeos antes de reparar o mover nada