Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La reserva hídrica garantiza cinco años de riego en Extremadura
Desde octubre, los embalses del Guadiana han recibido 659,2 hectómetros cúbicos. Tres cuartas partes de ellos, en los últimos nueve días
Primer revés en la contratación del Museo del Madruelo de Cáceres: la Junta de Extremadura corrige cuestiones técnicas y amplía un mes el plazo para recibir ofertas
La rectificación modifica el umbral económico del volumen anual de negocios (8.347.600,71 euros) y ordena su publicación también en el Diario Oficial de la Unión Europea
Francis Villegas: la mirada que retrata el alma ancestral de las tierras cacereñas
Un libro editado por la Diputación de Cáceres recoge la obra del fotoperiodista Francis Villegas sobre el acervo festivo de la provincia, desde la verdad de un pueblo que no posa, que vive sus tradiciones sin artificios
Las caras de los héroes que ordenaron y limpiaron Cáceres tras la borrasca Kristin: "No recuerdo un episodio como este en mis 40 años de experiencia"
Miguel Durán, jefe del servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento, cuenta que el pasado miércoles "fue un día duro, intenso y largo"
La UCE ofrece asistencia jurídica a los afectados por el temporal: estas son las claves para reclamar al seguro
La Unión de Consumidores de Extremadura recomienda documentar los daños con fotografías y vídeos antes de reparar o mover nada
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura