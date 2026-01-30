Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Presa de Los Canchales, en el término de Montijo, aliviando este jueves.

Presa de Los Canchales, en el término de Montijo, aliviando este jueves. / CHG

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La reserva hídrica garantiza cinco años de riego en Extremadura

Desde octubre, los embalses del Guadiana han recibido 659,2 hectómetros cúbicos. Tres cuartas partes de ellos, en los últimos nueve días

Primer revés en la contratación del Museo del Madruelo de Cáceres: la Junta de Extremadura corrige cuestiones técnicas y amplía un mes el plazo para recibir ofertas

La rectificación modifica el umbral económico del volumen anual de negocios (8.347.600,71 euros) y ordena su publicación también en el Diario Oficial de la Unión Europea

Francis Villegas: la mirada que retrata el alma ancestral de las tierras cacereñas

Un libro editado por la Diputación de Cáceres recoge la obra del fotoperiodista Francis Villegas sobre el acervo festivo de la provincia, desde la verdad de un pueblo que no posa, que vive sus tradiciones sin artificios

Las caras de los héroes que ordenaron y limpiaron Cáceres tras la borrasca Kristin: "No recuerdo un episodio como este en mis 40 años de experiencia"

Miguel Durán, jefe del servicio de Parques y Jardines del ayuntamiento, cuenta que el pasado miércoles "fue un día duro, intenso y largo"

La UCE ofrece asistencia jurídica a los afectados por el temporal: estas son las claves para reclamar al seguro

La Unión de Consumidores de Extremadura recomienda documentar los daños con fotografías y vídeos antes de reparar o mover nada

TEMAS

La reserva hídrica garantiza cinco años de riego en Extremadura

