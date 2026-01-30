El PSOE denuncia un “claro retroceso” en las ayudas al regadío de la Junta de Extremadura

El PSOE de Extremadura ha criticado este viernes que la convocatoria de ayudas para la mejora y modernización de regadíos publicada la pasada semana por el Ejecutivo autonómico supone un "claro retroceso" respecto a la política de regadíos desarrollada en anteriores legislaturas. El nuevo programa reduce "de forma significativa" el esfuerzo presupuestario, pasando de un mínimo de ocho millones de euros en convocatorias anteriores a cuatro millones, lo que "limita drásticamente el número de proyectos que podrán ejecutarse y el impacto real de la medida en el territorio".

"Se han abandonado sin justificación alguna las políticas desarrolladas en pasadas legislaturas que, por cierto, habían demostrado ser eficaces, transformadoras y consensuadas con las comunidades de regantes", han criticado los socialistas a través de una nota de prensa. Del mismo modo, el PSOE extremeño ha lamentado también que el porcentaje de ayuda baja del 80 al 70%, pudiendo reducirse "hasta un 20% en el caso de beneficiarios de otras líneas de apoyo".

Reducción del importe máximo

A juicio del PSOE, este planteamiento penaliza a las comunidades de regantes "más activas y comprometidas con la modernización, desincentivando la inversión y poniendo en riesgo proyectos necesarios para la eficiencia hídrica y energética". Otro de los aspectos "más preocupantes" es la reducción del importe máximo subvencionable por proyecto, que pasa de 800.000 euros a 360.000 euros, lo que, en opinión del PSOE, impide acometer actuaciones "integrales y de calado".

"Se sustituye así una política transformadora por intervenciones parciales y de mínimos, insuficientes para afrontar los retos del regadío extremeño", ha asegurado. En esta línea, el PSOE de Extremadura también ha criticado la "ruptura del modelo de diálogo y consenso" que caracterizaba a la política anterior, "diseñada de la mano de las comunidades de regantes y adaptada a las necesidades reales del sector".

Así, entiende que la nueva convocatoria está "desconectada de la realidad económica y técnica" del campo extremeño, ya que en un contexto marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos hídricos y el aumento de los costes, Extremadura "necesita más ambición y más compromiso con su sector agrario". Por ello, los socialistas han reclamado a la Junta una rectificación que permita "recuperar una política de regadíos fuerte, bien dotada y verdaderamente transformadora".

El decreto, al detalle

Según detalla el decreto de ayudas publicado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado viernes, la Junta de Extremadura dará a las comunidades de regantes de la región hasta 540.000 euros a fondo perdido por convocatoria y beneficiario para mejorar la eficiencia energética de sus infraestructuras hídricas. En este se recoge también una segunda línea de ayudas, que concederá hasta 360.000 euros también a fondo perdido por convocatoria y beneficiario para mejoras y modernización de regadíos.

Podrán optar a estas subvenciones proyectos con una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de la mejora de la eficiencia energética y de 50.000 en los de mejora y modernización. "Estas ayudas garantizarán un uso más eficiente del agua, reducirán los costes energéticos que pagan las comunidades de regantes y harán que los regadíos extremeños sean más sostenibles", sostienen desde el Gobierno regional. El plazo de presentación de solicitudes es de dos meses, y el procedimiento se resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

Las actuaciones subvencionables incluyen, entre otras mejoras, la instalación de equipos electromecánicos de alta eficiencia, la modernización de estaciones de bombeo, la implantación de sistemas de energías renovables para autoconsumo, la automatización y telecontrol del riego, la reducción de pérdidas en redes de distribución, la construcción de balsas de regulación y la aplicación de sistemas de medición y control del consumo de agua y energía.