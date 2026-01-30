¿Y si se repiten las elecciones en Extremadura? El 93% de los votantes mantendría la misma papeleta, según el CIS

Ante la hipótesis de una repetición electoral en Extremadura, la gran mayoría del electorado mantendría su decisión. Según la encuesta postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 93,2% de los votantes extremeños volvería a apoyar al mismo partido una vez conocidos los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre.

El estudio, elaborado a partir de 2.031 entrevistas telefónicas realizadas entre el 15 y el 19 de enero, recoge que solo un 4,7% de los encuestados reconoce que habría votado a otra candidatura tras conocer el desenlace de los comicios.

Pese a esta elevada fidelidad posterior, el CIS señala que el 12,1% de los electores sí cambió el sentido de su voto durante la campaña electoral, frente al 87,8% que mantuvo desde el inicio la decisión prevista.

Entre quienes finalmente acudieron a las urnas, el 68,5% tenía decidido su voto, mientras que el 16,4% dudó entre varios partidos o coaliciones, y el resto lo hizo entre votar o abstenerse, votar nulo o en blanco.

Dudas entre bloques políticos

Dentro del grupo que pensó entre varias opciones, el 25,2% lo hizo entre PP y Vox, y el 25,3% entre PSOE y Unidas por Extremadura. Otros cruces fueron PSOE y PP (8,2%), PP y abstención (6%) y PSOE y abstención (4%).

Además, dentro del porcentaje que varió su voto durante la campaña, el CIS indica que el 26,2% correspondió a electores de Unidas por Extremadura, el 13,9% a votantes de Vox, el 8,5% al PP y el 3,1% al PSOE.

Entre quienes se abstienen, el 34,5% señala que no se siente representado por ningún partido, y el 24,5% que no le inspira confianza ninguna formación.

Tras conocer los resultados, el 12,7% de quienes no votaron reconoce que sí habrían participado.

Resultados y recuerdo de voto

Según el recuerdo de voto declarado, el 31% de los encuestados afirma que votó al PP, el 22% al PSOE, el 14% a Vox y el 13,9% a Unidas por Extremadura.

Cabe recordar que, según cifras oficiales, en los comicios del 21 de diciembre, el PP ganó las elecciones con 29 escaños y el 43,1% de los votos, sin alcanzar la mayoría absoluta, mientras que el PSOE obtuvo 18 diputados, Vox 11 y Unidas por Extremadura 7.

¿Habrá repetición?

La gobernabilidad de Extremadura depende un pacto entre PP y Vox. Ese consenso no fue posible en la reciente constitución de la Asamblea de Extremadura (20 de enero), que supuso la antesala de la investidura de la Presidencia de la Junta, a celebrar en el margen de un mes. La candidata del PP, María Guardiola, reúne más escaños que toda la izquierda junta, de modo que podría serlo con la abstención de Vox en esa sesión de investidura, pero deben llegar a un acuerdo.

El nuevo presidente de la Mesa de la Asamblea, Manuel Naharro, deberá proponer como máximo el 10 de febrero un candidato a la Presidencia de la Junta, que habrá de recibir el apoyo mínimo de una cuarta parte de los escaños (con toda probabilidad será María Guardiola, la candidata del PP, por su número de escaños). Llegado el momento (el pleno de investidura se celebrará como máximo quince días después), el candidato deberá tener mayoría absoluta para ser proclamado presidente. Si no lo consigue, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple.

Si tampoco se logra proclamar presidente, el procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos tantas veces como lo estime la Presidencia de la Asamblea. A los dos meses de la primera votación, si no ha habido ningún acuerdo, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones.

De momento, no hay noticias de que PP y Vox hayan retomado las negociaciones, y parece lógico pensar que no lo harán en firme hasta que se celebren las elecciones en Aragón, el 8 de febrero.

Cabe recordar que en 2023, y tras el fracaso de PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición que permitió la investidura de Guardiola en segunda votación, con los apoyos favorables de PP y Vox. El contenido de ese pacto puso a la formación de Santiago Abascal al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y le otorgó el senador por designación autonómica (Pelayo Gordillo). María Guardiola puso como línea roja el tema de la violencia machista y asumió directamente las competencias en materia de Igualdad.