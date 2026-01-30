Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino

En lo que va de semana, desde el pasado lunes y hasta media tarde de este viernes, a los embalses extremeños no ha parado de entrar agua con mucha intensidad. En conjunto, los cinco de mayor capacidad de la comunidad autónoma (La Serena, Alcántara, Cíjara, Valdecañas y Gabriel y Galán), han hecho acopio en algo más de cuatro días de una media que ronda los 250 hectómetros cúbicos cada jornada. Eso significa aproximadamente todo el recurso que cabe en el embalse de Cedillo aportado solo en 24 horas. En total, respecto a lo que marcaban el pasado lunes, esta media decena de infraestructuras ha sumado alrededor de 1.100 hectómetros cúbicos. Expresado en litros, más un billón de ellos.

Alcántara, que empezó la semana rozando el 69% de su capacidad, está ya en el 85%, después de haber ganado 528 hectómetros cúbicos. La Serena, que en la última década ha acabado enero en el entorno de un 35% de nivel en promedio, está ahora a más del doble, un 74%. En estos días han ido a parar al mayor embalse de España por capacidad 238 hectómetros cúbicos. En el caso del Cíjara, Valdecañas y Gabriel y Galán, todos ellos han aumentado sus reservas por encima de los cien hm³.

En total, las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' han dejado más de 740 hm³ a los embalses de la cuenca del Tajo, incrementando el agua almacenada en un 11%, según ha informado esta mañana esta confederación hidrográfica. La mayor parte de este aporte corresponde a las presas situadas en la provincia de Cáceres. Cinco de ellas continúan vertiendo caudal: Jerte-Plasencia, Borbollón, Árrago (contraembalse), Rivera de Gata, y Plasencia.

En el Guadiana, en lo que va de año hidrológico (desde el 1 de octubre), y hasta ayer, las aportaciones totales a los embalses gestionados por esta confederación hidrográfica ascienden a 659,2 hm³. De ese volumen, 483 hm³ (tres cuartas partes) se han registrado desde el día 20 de enero, y más de 112 hm³ corresponden únicamente al incremento contabilizado el miércoles.

A todo este agua habrá que sumarle la que llegue en los próximos días procedente de las escorrentías, y también la que generen las nuevas precipitaciones que están previstas.