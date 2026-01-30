El viento de hasta 70 kilómetros a la hora pone en alerta a varias comarcas de Extremadura

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este viernes 30 de enero el nivel de alerta amarilla (riesgo moderado) por fuertes vientos en el norte de la provincia de Cáceres y en las comarcas de Villuercas y Montánchez.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vientos soplarán de componente oeste y suroeste y alcanzarán hasta los 70 kilómetros por hora. Ante esta previsión, el aviso de peligro se inicia a las 15.00 horas y se mantienen hasta las 23.50.

Recomendaciones

Por todo ello, desde la Junta de Extremadura se recomienda a las alcaldías de las zonas afectadas mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento.

En especial, se pide revisar andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y zonas arboladas, y restringir el acceso a aquellos espacios que puedan suponer un riesgo para la población.

A la población

En el mismo sentido, se aconseja a la ciudadanía asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos, macetas o elementos sueltos en balcones y terrazas, y evitar protegerse junto a muros, tapias o árboles.

En caso de circular por carretera, se recomienda extremar la precaución, especialmente durante adelantamientos, al cruzarse con vehículos de gran volumen y al transitar por túneles y viaductos, donde las rachas pueden ser más intensas.

Asimismo, se recuerda la importancia de disponer de un teléfono móvil operativo para poder contactar con el 112 en caso de emergencia.