El viento de hasta 70 kilómetros a la hora pone en alerta a varias comarcas de Extremadura
El norte cacereño y Villuercas-Montánchez se mantienen bajo aviso por rachas intensas hasta la medianoche de este viernes
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este viernes 30 de enero el nivel de alerta amarilla (riesgo moderado) por fuertes vientos en el norte de la provincia de Cáceres y en las comarcas de Villuercas y Montánchez.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vientos soplarán de componente oeste y suroeste y alcanzarán hasta los 70 kilómetros por hora. Ante esta previsión, el aviso de peligro se inicia a las 15.00 horas y se mantienen hasta las 23.50.
Recomendaciones
Por todo ello, desde la Junta de Extremadura se recomienda a las alcaldías de las zonas afectadas mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento.
En especial, se pide revisar andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y zonas arboladas, y restringir el acceso a aquellos espacios que puedan suponer un riesgo para la población.
A la población
En el mismo sentido, se aconseja a la ciudadanía asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos, macetas o elementos sueltos en balcones y terrazas, y evitar protegerse junto a muros, tapias o árboles.
En caso de circular por carretera, se recomienda extremar la precaución, especialmente durante adelantamientos, al cruzarse con vehículos de gran volumen y al transitar por túneles y viaductos, donde las rachas pueden ser más intensas.
Asimismo, se recuerda la importancia de disponer de un teléfono móvil operativo para poder contactar con el 112 en caso de emergencia.
¿Qué significan las alertas meteorológicas?
Las alertas meteorológicas son avisos oficiales que emiten organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para informar a la población y a los servicios de emergencia de la posible aparición de fenómenos adversos que pueden suponer un riesgo para las personas o los bienes. En España se clasifican en cuatro niveles, identificados por colores, en función de su intensidad y peligrosidad.
🟢 Alerta verde (sin riesgo)
Indica que no existe riesgo meteorológico. Puede haber fenómenos normales propios de la época del año, pero no se esperan impactos relevantes ni situaciones peligrosas.
🟡 Alerta amarilla (riesgo)
Se activa cuando se prevén fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, como lluvias intensas, rachas fuertes de viento, nieve, tormentas o temperaturas extremas, pero de intensidad moderada.
No suele provocar daños graves, aunque puede afectar a actividades concretas, sobre todo al aire libre o a la circulación. Es un aviso para estar atentos y extremar la precaución.
🟠 Alerta naranja (riesgo importante)
Este nivel se emite cuando los fenómenos previstos son más intensos y pueden causar daños importantes. Aquí ya existe un riesgo real para personas y bienes, como inundaciones, nevadas copiosas, viento muy fuerte o calor extremo.
Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informado.
🔴 Alerta roja (riesgo extremo)
Es el nivel más alto y se reserva para situaciones meteorológicas excepcionales, con peligro muy alto. Los fenómenos pueden tener consecuencias graves o catastróficas, como inundaciones severas, temporales muy intensos o episodios extremos de viento o calor.
En estos casos, se aconseja no salir de casa, suspender actividades y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades.
📌 ¿Por qué son importantes?
Las alertas permiten anticiparse, activar planes de emergencia y reducir riesgos. No significan que el fenómeno vaya a ocurrir con total seguridad, sino que existe una alta probabilidad y conviene estar preparados.
En resumen:
- Amarilla: precaución
- Naranja: peligro importante
- Roja: peligro extremo
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura