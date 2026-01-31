El SES defiende la autonomía del tribunal y el rigor de la convocatoria ante las quejas sobre las oposicionesde celador

Continúa la polémica en torno a las oposiciones de celador del Servicio Extremeño de Salud (SES). La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha defendido la autonomía del tribunal y el rigor de la convocatoria después de que un grupo de aspirantes hayan denunciado una posible filtración o custodia negligente del examen que se celebró el pasado 25 de febrero.

El departamento que dirige en funciones Sara García Espada asegura que la convocatoria (aprobada mediante resolución del director gerente) se ha elaborado con "máximo rigor y transparencia", y ha garantizado en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El organismo recuerda que cuestiones planteadas sobre el contenido, el desarrollo y la corrección de las pruebas de un proceso selectivo son "competencia exclusiva" del tribunal calificador, al tratarse de un órgano independiente designado conforme a la normativa vigente y con "plena autonomía" en la toma de decisiones.

Así, los aspirantes disponen de un procedimiento reglado para presentar quejas, reclamaciones o impugnaciones a través del Portal de Selección de Personal. Todas las impugnaciones presentadas válidamente dentro del plazo establecido (tres días) serán analizadas por el tribunal, que adoptará las decisiones que procedan.

Sin vínculos familiares

El SES ha indicado además que, en aplicación de la normativa, ningún miembro del tribunal mantiene vínculo matrimonial, situación de hecho asimilable ni parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los opositores.

A este respecto, ha añadido que cada integrante del tribunal firmó una declaración en la que manifestó no incurrir en ninguno de estos supuestos y que, hasta el momento, ningún aspirante ha recusado a miembros del órgano calificador por esta causa.

Protesta el 12 de febrero

Las últimas oposiciones, celebradas el pasado 25 de febrero, han motivado las quejas de opositores por una posible filtración del examen o una custodia negligente del mismo, ya que el mismo día del examen se encontraron en el canal público de Telegram la publicación de un archivo muy similar a la prueba realizada, antes del plazo oficial en el que el SES debía haber público el examen.

Los afectados ha convocado una manifestación para el jueves 12 de febrero (de 10 a 10.30 horas) a las puertas de las gerencias de cada área de salud, y también en el exterior de los hospitales extremeños, para reivindicar unas oposiciones más justas. Reclaman, en concreto, un temario cerrado para las pruebas, así como un examen «acorde a nuestras funciones» y con más peso en la nota final.