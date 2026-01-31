Clínica San Miguel refuerza su liderazgo en diagnóstico por imagen

La Clínica San Miguel es una empresa familiar especializada en diagnóstico por imagen fundada por el doctor Joaquín Gil Juan en 1994 y lleva más de 30 años facilitando el acceso a pruebas diagnósticas a todos los extremeños y con un fuerte compromiso de atención individualizada y trato cercano al paciente.

La doctora Rocío Gil Marculeta, directora médica de Clínica San Miguel y especialista en Radiodiagnóstico, explica la importancia de la figura del Radiólogo en el diagnóstico por imagen. “En la Clínica San Miguel, creemos que es fundamental contar con la más alta tecnología y además contamos con un equipo de profesionales Radiólogos en continua actualización, consiguiendo así diagnósticos precisos y certeros”.

Clínica San Miguel cuenta con tecnología punta en radiodiagnóstico en Extremadura. / Santi García

Disponemos de centros en Badajoz, Cáceres, Mérida, Zafra, Don Benito, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Coria, y en verano de 2025 abrimos un nuevo centro en Plasencia con una Resonancia Magnética de alto campo y un Densitómetro, acercando así Radiología de alta precisión a toda la provincia de Extremadura. “Con esta dispersión de nuestros centros de diagnóstico, conseguimos acercar la más alta tecnología a todos los extremeños, evitando así desplazamientos a los pacientes” señala la doctora Gil Marculeta.

Clínica San Miguel se distingue por contar con equipos de última generación, entre los que destacan Resonancias Magnéticas de 3 Teslas, Resonancia Magnética Abierta de alto campo (Cáceres y Badajoz) y TAC Multicorte con imagen espectral. Estos sistemas permiten realizar estudios avanzados cerebrales, cardíacos, abdominales, traumatológicos etcétera, con la máxima calidad y, junto con el empleo de la Inteligencia Artificial, permite estudios más rápidos y eficientes, mejorando la experiencia del paciente y reduciendo el impacto emocional asociado a las pruebas diagnósticas, por lo tanto, aliviar la carga emocional de los pacientes.

Equipo de TC de doble fuente con imagen espectral. / Casimiro Moreno

La incorporación de la inteligencia artificial aplicada a la Radiología sitúa a la clínica a la vanguardia del sector. Esta tecnología optimiza los flujos de trabajo, mejora la eficiencia del servicio y aporta información clave al radiólogo, que, bajo su criterio clínico, puede elaborar informes más precisos.

Destacamos que el centro de Badajoz, es actualmente el mayor centro de diagnóstico por imagen de Extremadura, con unas instalaciones de 850 metros cuadrados donde se realizan todo tipo de pruebas radiológicas, con Servicio de Radiología simple Digital, Ecografía, Mamografía 3D-Tomosíntesis, realizando biopsias de mama dirigidas con ecografía y tomosíntesis, TAC de doble fuente con imagen espectral y con 3 equipos de Resonancia Magnética, de 3 Tesla, 1,5 Tesla y destacando una Resonancia Magnética Abierta de alto campo para pacientes obesos y claustrofóbicos.

En cuanto a la Resonancia Magnética de 3 Tesla, se trata del equipo más potente y avanzado disponible en la actualidad, que ofrece la máxima calidad diagnóstica. Su mayor diámetro mejora la comodidad del paciente y permite realizar estudios de alta complejidad en tiempos más reducidos, contribuyendo a disminuir la ansiedad durante la prueba.

Nuevo centro en Plasencia. / Santi García

En nuestro centro San Miguel de Cáceres, somos también centro de referencia en la realización de estudios de Resonancia Magnética y TAC, donde también disponemos de un equipo de RM 3 Tesla y RM abierta de alto campo.

Son relevantes los estudios de Resonancia Magnética multiparamétrica de próstata apoyados en inteligencia artificial, que permiten realizar, en caso de ser necesario, biopsias dirigidas mediante fusión de imágenes, localizando con mucha mayor precisión la lesión sospechosa y evitando la realización de múltiples punciones innecesarias para el paciente.

En nuestro centro San Miguel de Zafra, hemos creado una nueva unidad de mama, donde disponemos de una Resonancia Magnética de alto campo, ampliando la cartera de servicios con Mamografía, Ecografía y, por último, Densitometría.

En nuestros centros San Miguel de Mérida y Don Benito, destacamos la reciente incorporación de un nuevo equipo de Resonancia Magnética de alto campo de última generación y la puesta en funcionamiento del servicio de Ecografía en Don Benito. En Mérida, estamos realizando obras para actualización y mejora de nuestras instalaciones con la apertura de nuevas consultas médicas.

Noticias relacionadas

Con la más alta tecnología, integrando la Inteligencia artificial y con un gran equipo humano de excelentes profesionales, y la confianza de médicos especialistas y pacientes desde hace más de tres décadas, la Clínica San Miguel se posiciona como un centro de referencia en Radiología en Extremadura. Además, sus acuerdos con todas las aseguradoras facilitan que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a sus servicios.