Clínica Vecur, 25 años a la vanguardia en cirugía avanzada en traumatología

El doctor Vega Curiel, médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, está al frente de Clínica Vecur, que aplica desde hace un cuarto de siglo las técnicas quirúrgicas más avanzadas para el tratamiento de las patologías traumatológicas. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, se doctoró en la Universidad de Sevilla y completó su formación en la Universidad de Pittsburgh, en EEUU. Es especialista en traumatología y cirugía ortopédica y traumatólogo de la Mutualidad Española de Futbolistas.

Su actividad fundamental se centra en la cirugía de la columna vertebral con técnicas mínimamente invasivas en la cirugía de las hernias discales, realizando las técnicas más modernas y vanguardistas en el dolor lumbar, estenosis de canal, espondilolistesis, fracturas vertebrales y escoliosis. Asimismo, el doctor Vega es especialista en la cirugía artroscópica de la rodilla, para la reparación de menisco y ligamentos cruzados en pacientes deportistas, con mínima incisión y corta estancia hospitalaria, y en la cirugía de la artrosis de rodilla con prótesis total. Clínica Vecur tiene su sede en Cáceres, en la calle Catedrático Antonio Silva, número 2.

Ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior con la técnica ‘All inside’ que reproduce mejor la anatomía con mejores resultados con bajo índice de rerotura. / EL PERIÓDICO

Lesiones de rodillas

El doctor Vega, experto en pacientes deportistas de alto nivel destaca: «quiero hacer especial mención a las graves lesiones de rodillas en jóvenes deportistas, sobre todo en el fútbol y baloncesto. Ya llevamos intervenidos más 400 ligamentos cruzados anteriores en jóvenes deportistas de 14 o 15 años, siendo además muchas triadas malditas. La deficiente propiocepción es la causa del crecimiento exponencial de estas lesiones en jóvenes deportistas, siendo la reruptura su peor y más frecuente complicación. Desde hace más de un lustro aplicamos una técnica con plastia de tendón cuadricipital con técnica All inside, con la cual tenemos la estadística mayor de España, con resultados especialmente buenos», explica. De hecho, con esta técnica innovadora en España, que también aplica con éxito en niños, el doctor Vega ha conseguido llevar el índice de reroturas a niveles muy bajos, ya que esta plastia es mucho más fuerte y se reinerva mucho mejor. La Clínica Vecur es toda una referencia nacional tras un cuarto de siglo de experiencia.

El doctor recalca la especial importancia que tiene el tratamiento de la patología del cartílago en el paciente joven, para evitar la progresión a una artrosis temprana. La reparación del cartílago con técnicas artroscópicas y concentrados de plaquetas y células madre alcanza resultados muy prometedores.

El doctor Vega Curiel realiza la introducción del balón en una cifoplastia. / EL PERIÓDICO

Cirugía de columna

Los avances más espectaculares se han producido en la cirugía de la columna, tanto cervical, dorsal como lumbar. De esta manera, se han desarrollado técnicas microquirúrgicas para la cirugía de las hernias y para las instrumentaciones vertebrales en distintos niveles.

De otro lado, el tratamiento percutáneo de fracturas vertebrales mediante cifoplastias con el paciente despierto, en el que el doctor Vega es experto, permite una rápida y espectacular recuperación en solo 24 horas. En este tipo de patologías el doctor Vega Curiel atesora una experiencia de más de 25 años, habiendo formado a numerosos cirujanos del país en el Centro de Mínima Invasión Jesús Usón.

Colaboración con la Universidad de Leipzig (Alemania). / EL PERIÓDICO

Colaboración con la Universidad de Leipzig

El doctor Vega Curiel participó en el Centro de ínima invasión Jesús Usón de Cáceres en el proyecto de un simulador de cirugía de columna con la Universidad de Leipzig para la docencia de jóvenes cirujanos de columna, con difusión internacional de dicho proyecto.

Noticias relacionadas

*Ángel Vega Curiel es especialista en traumatología y cirugía ortopédica. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Traumatólogo de la Mutualidad Española de Futbolistas.