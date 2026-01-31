Las enfermeras suben al escenario para poner en valor su contribución en la investigación en salud

La mujer y la ciencia no siempre han caminado de la mano. A pesar de que la presencia femenina en este ámbito ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, alcanzando el 42% del personal investigador, tal y como indica el último informe del Ministerio de Ciencia, lo cierto es que solo una de cada cuatro logra acceder a puestos de responsabilidad. En el campo de las carreras de base científico-técnica o STEM no todas continúan en la carrera investigadora, y solo el 12% logran ser miembro de las academias científicas nacionales. Las que consiguen superar la carrera de obstáculos existente tampoco progresan de la misma forma que sus compañeros.

Por ese motivo, coincidiendo con el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el miércoles 11 de febrero de 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres -en colaboración con el Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería (CGE)- presenta en el Gran Teatro de Cáceres, «Ciencia Enfermera a Escena», el primer espectáculo teatral que fusiona Ciencia, Investigación y Enfermería.

«Después de muchos años, las enfermeras se han posicionado como precursoras de la implementación de la evidencia científica en la práctica clínica. El desarrollo investigador de nuestra profesión resulta crucial para potenciar la Sanidad. Sin embargo, cada vez son más las enfermeras que encuentran verdaderos impedimentos en el ámbito científico, como son las barreras socio-económicas o la dificultad de conciliación. Este evento no solo va a demostrar que las enfermeras llevan más de un siglo investigando, sino que además va a incentivar el interés en la ciencia y la salud ofreciendo modelos femeninos inspiradores y promoviendo la relevancia de la ciencia del cuidado para la ciudadanía, que viene siempre de la mano de una enfermera», explica Raquel Rodríguez Llanos, presidenta de Colegio.

Lorena Jorna Boticario, reconocida periodista, junto a Olga Lancho Rubio una niña con tablas sobre el escenario harán de hilo conductor de todo el acto, que contará con la actuación de Mónica Soria, actriz y también enfermera que caracterizará a la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, la también conocida como ‘Reina Enfermera’.

El espectáculo continuará con un número de interpretación teatral. El dúo Remón y Romera pondrá la nota de humor al evento y contará también con el elenco de enfermeras formado por Silvia Domínguez, Leticia Bueno y Guadalupe Fontán.

RECOGIDA DE ENTRADAS

Las entradas son gratuitas y se podrán recoger en las taquillas del Gran Teatro de Cáceres (máximo 4 entradas por persona) durante los días: Sábado 7 y domingo 8 de febrero y el mismo día del espectáculo, miércoles 11 de febrero. En horario de mañana (de 11 a 14 horas) o de tarde (de 18.30h a 20.30 horas). Se repartirán hasta completar aforo.