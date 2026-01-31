Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia

El enlace, celebrado en la finca Valdepajares del Tajo de Peraleda de la Mata en 1990, vuelve a la actualidad tras hacerse público el estado de salud de la primera novia del entonces príncipe de Asturias

Isabel Sartorius, de verde, y los novios a las puertas del templo cacereño.

Isabel Sartorius, de verde, y los novios a las puertas del templo cacereño. / Revista Hola -Todocolección

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Extremadura fue escenario, a comienzos de los años noventa, de uno de los acontecimientos sociales más comentados de la alta sociedad española. El 30 de junio de 1990, la localidad cacereña de Peraleda de la Mata acogía la boda de Cecilia Sartorius, hermana de Isabel Sartorius, y Federico Green, un enlace que trascendió lo familiar para convertirse en cita de la crónica social del momento. Hoy, ese episodio vuelve a la actualidad a raíz del ingreso de Isabel Sartorius en una residencia, una noticia que ha reavivado el interés por su trayectoria personal y familiar.

Isabel Sartorius con un vestido verde en la boda de su hermana

Isabel Sartorius con un vestido verde en la boda de su hermana / Revista Hola -Todocolección

La boda se celebró en la finca Valdepajares, una dehesa propiedad de los marqueses de Mariño, Nora de Liechtenstein y Vicente Sartorius, padre de Isabel y Cecilia.

El enclave, rodeado de naturaleza y discreción, fue el marco elegido para una celebración que reunió a numerosos representantes de la aristocracia y de la alta sociedad.

Los novios se dieron el 'sí quiero' en la iglesia de Santiago Apóstol de la localidad, parroquia a la que, según las crónicas de la época e informaciones de la periodista Paloma Barrientos, acudían el entonces príncipe Felipe e Isabel a misa cuando pasaban juntos el fin de semana en la finca.

En el foco mediático

En aquel verano de 1990, Isabel Sartorius se encontraba en uno de los momentos de mayor exposición pública de su vida. Su relación con el príncipe la había convertido en un rostro habitual de revistas del corazón. Aunque nunca hubo confirmación oficial, su presencia en la boda de su hermana fue seguida con especial atención por la prensa.

La finca de Nora de Liechtenstein simbolizó el peso de la segunda esposa del marqués de Mariño dentro del núcleo familiar. Con el tiempo, Nora se convertiría en una figura clave para Isabel.

En este campo extremeño, la familia ha pasado algunas de sus celebraciones más íntimas y personales y ha sido refugio familiar en momentos delicados, como la pandemia. A poco más de una hora y media de Madrid, la propiedad es el rincón perfecto para desconectar.

Quién es Isabel Sartorius

Nacida en Madrid en 1965, Isabel Sartorius y Zorraquín es hija de Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, aristócrata y deportista, y de Isabel Zorraquín y de Corral. Alcanzó notoriedad a finales de los años ochenta por su relación con el entonces heredero al trono, un romance que se prolongó entre 1989 y 1991.

Foto publicada por la revista Tiempo

Isabel junto a su hermano Luis y Nora de Liechtenstein / Tiempo

Tras esa etapa, Isabel mantuvo un perfil más discreto, aunque siguió vinculada al entorno social y aristocrático. Fue pareja de Javier Soto Fitz-James Stuart, conde de Montalvo, con quien tuvo a su hija, Mencía, más tarde mantuvo una relación con César Alierta, expresidente de Telefónica, fallecido en 2024.

Extremadura reaparece como un lugar cargado de simbolismo en la biografía de los Sartorius: el escenario de una boda que representó estabilidad y brillo social, y que ahora contrasta con la situación personal de Isabel, acompañada por su familia, incluida Nora de Liechtenstein, la mujer que fue anfitriona del enlace y que sigue siendo uno de sus principales apoyos.

Valdepajares: espacio natural privado protegido de Extremadura

La finca Valdepajares, de 250 hectáreas, fue el primer espacio natural privado protegido de Extremadura. En 2016, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba su declaración como Área Privada de Interés Ecológico de Extremadura.

Aquí, la marquesa viuda de Mariño inició el proyecto Dehesa Vivencia, desde donde su hija, la chef Teresa Sartorius, organiza a través de 'Wellness Weekends' retiros en el campo, enfocados a la alimentación, el yoga y el deporte, como ella misma contaba en una entrevista a ¡Hola!.

