El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

La compañía extremeña se presenta, esta nueva edición, como la solución a empresas y particulares que desean sacar el máximo aprovechamiento a la energía generada

Esther, Sara Márquez, y Aitor Segador, de Grupo Laura Otero en su stand de Agroexpo.

Esther, Sara Márquez, y Aitor Segador, de Grupo Laura Otero en su stand de Agroexpo. / SAMUEL SÁNCHEZ

Redacción

Don Benito

El Grupo Laura Otero, tras más de un siglo de excelencia en el ámbito de la ingeniería, la electricidad, la tecnología y las telecomunicaciones, está presente en la 38ª edición de Agroexpo, la Feria Internacional más importante del sector agropecuario que se celebra en Feval, Don Benito.

Con una estructura empresarial sólida y diversificada, este entramado empresarial desarrolla su actividad en el sector eléctrico, las telecomunicaciones y la I+D+i, desde una visión técnica y global que permite abordar proyectos complejos de forma coordinada y eficiente. En Agroexpo, la compañía pone el foco en soluciones energéticas adaptadas a las necesidades reales de cada cliente, ya sea empresa o particular.

Entre los servicios presentados destacan los proyectos de autoconsumo fotovoltaico, diseñados como soluciones integrales basadas en estudios técnicos rigurosos que garantizan el máximo aprovechamiento de la energía generada.

Otra de sus especialidades reside en realizar instalaciones aisladas de red, una solución clave para explotaciones situadas en entornos rurales o ubicaciones sin acceso fiable al suministro eléctrico. Estos sistemas proporcionan autonomía energética real, combinando generación, almacenamiento y sistemas de apoyo, que aseguran un suministro continuo y estable.

Otra de las áreas estratégicas es el respaldo energético, con soluciones que garantizan la continuidad de la actividad ante cortes de red, picos de demanda o situaciones críticas, protegiendo equipos y procesos productivos esenciales, tanto en entornos domésticos como profesionales.

La oferta se completa con servicios eléctricos integrales, que abarcan desde instalaciones de baja y media tensión, reformas y legalización de instalaciones, y mantenimiento preventivo y correctivo hasta infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico y proyectos de mejora de la eficiencia energética, siempre bajo los más altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

La presencia del grupo en Agroexpo responde a su compromiso con un modelo energético más eficiente, resiliente y sostenible, alineado con los retos actuales del campo y con la necesidad de impulsar la competitividad del sector primario mediante soluciones técnicas duraderas y pensadas a largo plazo.

El visitante de Agroexpo podrá consultar los diferentes productos y servicios que ofrece este conglomerado empresarial extremeño, en el pabellón 3, stand 302, de Feval.

Laura Otero es una compañía con más de 100 años de historia,que continúa consolidándose comoreferente en los sectores de la electricidad,la tecnología y las telecomunicaciones. Integrada por ocho empresas -de las cuales cuatro se dedican a estas áreas clave-, el grupo empresarial extremeño es reconocido por su capacidad para ofrecer soluciones integrales, adaptadas a las necesidades del mercado actual. n

