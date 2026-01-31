Este hombre puede enseñarte a saber y a disfrutar del vino ¿te atreves?

A todos nos gustaría saber más sobre vinos. La mayoría nos conformamos con disfrutarlos. Nos limitamos a afirmar si nos gusta o no. Pero ha llegado el momento de dar un paso más, de la mano de los que verdaderamente entienden y sin que eso signifique un desembolso económico desmesurado. La cultura del vino, por fin, está a nuestro alcance.

Mario Fernández Novillo, sumiller y jefe de sala de Finca la Desa y Tupío es un experto conocedor de su bodega, que contiene joyas vitivinícolas para todos los bolsillos, con botellas que van desde los 20 euros hasta los 700 euros. Aunque no es necesario gastarse ni dos, ni tres cifras para beber un buen vino. Si hay que destacar una característica de esta bodega es que se pueden disfrutar vinos únicos, complicados de ver en otras cartas, por precios que oscilan entre los 22 y los 50 euros.

Bodega de Finca la Desa y Tupío. / EL PERIÓDICO

El custodio de la ‘memoria líquida’ de Finca la Desa y Tupío afirma: “Finca la Desa es tu sitio si amas el vino. Pidas la botella que pidas va a ser especial, tanto si quieres pagar 20 como 500 euros. No elaboramos cartas para puristas, sino para clientes que disfruten mientras comen con una copa en la mano”. Quienes han visitado este templo gastronómico en Miajads (Cáceres), corroboran la afirmación. De hecho, en marzo del año pasado Iberovinac concedía a Finca La Desa el ‘Mantel Blanco’, por tener la mejor carta de vinos.

Vinos nacionales

La bodega se centra en vinos nacionales, con una amplia variedad de zonas vitivinícolas y Denominaciones de Origen, de toda España aunque también trabaja referencias internacionales poco conocidas de lugares como el Líbano, Portugal, Italia, Francia, EEUU o Australia.

Finca la Desa y restaurante Tupío aglutinan la bodega más amplia de la región de vinos generosos del marco andaluz. / EL PERIÓDICO

25 referencias en vinos generosos

Finca la Desa y restaurante Tupío aglutinan la bodega más amplia de la región de vinos generosos del marco andaluz, en torno a unas 25 referencias. Trabajan desde vinos sencillos y fáciles de entender, como finos y manzanillas, hasta encontrarnos con olorosos y palos cortados VORS (vejez certificada de más de 30 años), donde también es posible encontrar a pequeños productores y bodegas como Bodegas Faustino González o M. Antonio de la Riva.

La bodega se centra en vinos nacionales, con una amplia variedad de zonas vitivinícolas y Denominaciones de Origen. / EL PERIÓDICO

No se suben los precios

Nunca se van a incrementar los precios medios de Finca La Desa por el precio del vino. Se trata de por invertir en grandes joyas sin que sea el consumidor quien pague por ello. Y eso se nota.

Una forma bonita acercarse a este fascinante mundo del vino es probándolos por copa, no por botella. Finca la Desa posee una carta por copas, que va desde una amplia variedad de vinos generosos andaluces como vinos de culto como La Servil (Jumilla), o de alta calidad como puede ser el de la bodega Pago de los Balancines o grandes vinos internacionales como Oremus Mandolás 2022, de la bodega que tiene Vega Sicilia en Hungría. Y para los más clásicos pueden encontrar desde Champagne o vinos de las Denominaciones de Origen de Ribera del Duero, Riojas o de las Rías Baixas. De esta manera se hace accesible su consumo a todo tipo de comensal.

En espumosos cuentan con referencias muy potentes tanto internacionales como nacionales. / EL PERIÓDICO