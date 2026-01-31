Este hombre puede enseñarte a saber y a disfrutar del vino ¿te atreves?
Finca La Desa y restaurante Tupío, de la mano de su sumiller Mario Fernández, hace llegar al consumidor vinos de culto o de pequeños productores con la mejor relación calidad y precio
Disfrútalos en botellas o por copas.
A todos nos gustaría saber más sobre vinos. La mayoría nos conformamos con disfrutarlos. Nos limitamos a afirmar si nos gusta o no. Pero ha llegado el momento de dar un paso más, de la mano de los que verdaderamente entienden y sin que eso signifique un desembolso económico desmesurado. La cultura del vino, por fin, está a nuestro alcance.
Mario Fernández Novillo, sumiller y jefe de sala de Finca la Desa y Tupío es un experto conocedor de su bodega, que contiene joyas vitivinícolas para todos los bolsillos, con botellas que van desde los 20 euros hasta los 700 euros. Aunque no es necesario gastarse ni dos, ni tres cifras para beber un buen vino. Si hay que destacar una característica de esta bodega es que se pueden disfrutar vinos únicos, complicados de ver en otras cartas, por precios que oscilan entre los 22 y los 50 euros.
El custodio de la ‘memoria líquida’ de Finca la Desa y Tupío afirma: “Finca la Desa es tu sitio si amas el vino. Pidas la botella que pidas va a ser especial, tanto si quieres pagar 20 como 500 euros. No elaboramos cartas para puristas, sino para clientes que disfruten mientras comen con una copa en la mano”. Quienes han visitado este templo gastronómico en Miajads (Cáceres), corroboran la afirmación. De hecho, en marzo del año pasado Iberovinac concedía a Finca La Desa el ‘Mantel Blanco’, por tener la mejor carta de vinos.
Vinos nacionales
La bodega se centra en vinos nacionales, con una amplia variedad de zonas vitivinícolas y Denominaciones de Origen, de toda España aunque también trabaja referencias internacionales poco conocidas de lugares como el Líbano, Portugal, Italia, Francia, EEUU o Australia.
25 referencias en vinos generosos
Finca la Desa y restaurante Tupío aglutinan la bodega más amplia de la región de vinos generosos del marco andaluz, en torno a unas 25 referencias. Trabajan desde vinos sencillos y fáciles de entender, como finos y manzanillas, hasta encontrarnos con olorosos y palos cortados VORS (vejez certificada de más de 30 años), donde también es posible encontrar a pequeños productores y bodegas como Bodegas Faustino González o M. Antonio de la Riva.
No se suben los precios
Nunca se van a incrementar los precios medios de Finca La Desa por el precio del vino. Se trata de por invertir en grandes joyas sin que sea el consumidor quien pague por ello. Y eso se nota.
Una forma bonita acercarse a este fascinante mundo del vino es probándolos por copa, no por botella. Finca la Desa posee una carta por copas, que va desde una amplia variedad de vinos generosos andaluces como vinos de culto como La Servil (Jumilla), o de alta calidad como puede ser el de la bodega Pago de los Balancines o grandes vinos internacionales como Oremus Mandolás 2022, de la bodega que tiene Vega Sicilia en Hungría. Y para los más clásicos pueden encontrar desde Champagne o vinos de las Denominaciones de Origen de Ribera del Duero, Riojas o de las Rías Baixas. De esta manera se hace accesible su consumo a todo tipo de comensal.
JOYAS DE LA BODEGA
En Finca la Desa y restaurante Tupío encontrarás la mayor colección de Extremadura de López de Heredia, en blancos, que engloba a Viña Tondonia y a Viña Gravonia (pese a ser grandes vinos no están 'gentrificados'. La botella no supera los 120 euros)
Otro vino muy difícil de conseguir es el Viña Tondonia Rosado Reserva 2012.
Otros vinos muy 'disfrutones': Manuel Cantalapiedra, elaborados en la zona de Valladolid. Desde Obertura a Amansalobos, ambos de uva Verdejo (se hace una barrica de cada uno para todo el mundo)
Divertido sin ser ostentoso, en Finca La Desa hay vinos de la Riba. Son vinos de pasto, del marco de Jerez, que los elaboran Willy Pérez y Ramiro Ibáñez. Dos nombres muy interesantes en este sector, ya que están cambiando el rumbo del Jerez, porque gracias a sus estudios están bajando la graduación de los vinos de crianza biológica (de 15 a 14,5 grados).
Vinos de culto también son los de Jorge Olivera (Aragón), con muy poca producción. Son vinos naturales, lo que abre la puerta a este tipo de público, pero muy finos, y elegantes.
Trabajan con muchos pequeños productores como Oxer Bastegieta, en la Rioja, que elabora Kalamity (blanco) y Suzane (tinto).
Vinos muy especiales que solo te bebes una vez en la vida contamos con añadas antiguas: Viña Tondonia reserva 1982 , Marqués de Riscal reserva, de 1982, Gran Reserva Marqués de Discal, de 1983 o Honorable, de Gómez Cruzado,1940.
Espumosos: En este aspecto cuentan con referencias muy potentes tanto internacionales, como Laurent Perrier (Alexandra 2012 o Grand Sec), maison de la que Finca La Desa es embajadora, como nacionales, que se pueden disfrutar desde 33 euros.
Además de las Denominaciones de Origen clásicas, la carta ofrece vinos de culto, difíciles de conseguir: los de Jorge Olivera, muy poca producción, y dos botellas de cada uno. Son vinos naturales, lo que abre la puerta a este tipo de público, pero muy finos.
