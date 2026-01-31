Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reserva hídricaMuseo del MadrueloBorrasca KristinSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

ENTREVISTA | José María Naranjo. Director de Desarrollo de Negocio de Tany Nature

"Los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

Frugalia defiende una comunicación “sin idealizar” el campo, refuerza su apuesta por el valor añadido y la transparencia en la cadena, y avanza en diversificación de mercados, innovación práctica y sostenibilidad ligada a rentabilidad

José María Naranjo Director de Desarrollo de Negocio de Tany Nature

José María Naranjo Director de Desarrollo de Negocio de Tany Nature / SAMUEL SÁNCHEZ

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Don Benito

PREGUNTA: ¿Qué estrategias de comunicación o iniciativas han resultado más efectivas para cambiar la percepción del sector agroindustrial entre los jóvenes?

RESPUESTA: La clave ha sido hablar con claridad y sin idealizar el sector. Los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios. En Frugalia mostramos números, explicamos cómo funciona la cadena, qué se puede ganar y qué se puede perder, y qué apoyo real ofrece la organización.

También ha sido muy eficaz acercarles ejemplos de agricultores jóvenes que ya están dentro, que viven en el territorio y que han conseguido desarrollar explotaciones especializadas y rentables. Cuando el mensaje es creíble y cercano, el sector deja de verse como algo del pasado y empieza a percibirse como una oportunidad profesional.

Frugalia apuesta por incorporar valor añadido para mejorar la rentabilidad del agricultor. ¿Cómo ha evolucionado esta estrategia y qué nuevas acciones están desarrollando?

-Nuestra apuesta por el valor añadido se ha consolidado claramente. Hemos avanzado en especialización productiva, en planificación de campañas y en una mayor orientación al mercado. El objetivo es claro: que el agricultor no dependa solo del volumen, sino de una estrategia bien definida.

Estamos trabajando en mejorar la diferenciación de producto, en la apertura de canales comerciales más estables y en una gestión cada vez más transparente de la cadena. El agricultor tiene que saber por qué se toman las decisiones y cómo repercuten en su rentabilidad. Esa transparencia genera confianza y compromiso, que es la base de una organización fuerte.

Frugalia exporta a decenas de países. ¿Qué mercados están consolidando o abriendo actualmente y qué planes tienen para diversificar destinos?

-Seguimos consolidando mercados europeos e internacionales que nos aportan estabilidad, pero también estamos avanzando en la diversificación de destinos para reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades. Exportar no es solo vender fuera; es entender qué pide cada mercado y adaptar la producción a esa demanda.

Nuestra estrategia está alineada con el territorio y con los planes de internacionalización regionales, porque creemos que Extremadura tiene mucho que ofrecer si se trabaja con planificación, calidad y seriedad. Para el agricultor, esto se traduce en mayor seguridad comercial y menos dependencia de situaciones puntuales.

¿Cómo integra Frugalia la innovación y la sostenibilidad en sus prácticas agrícolas?

En Frugalia entendemos la innovación y la sostenibilidad como herramientas, no como obligaciones teóricas. Apostamos por tecnologías y procesos que ayuden al agricultor a producir mejor, con menos costes y mayor eficiencia.

Trabajamos en mejora varietal, en optimización de insumos, en planificación de riegos y en digitalización aplicada a la gestión de la explotación. Todo ello con un enfoque muy práctico: si no mejora la productividad o la rentabilidad, no tiene sentido. Esa es la sostenibilidad que defendemos: la que permite que la explotación siga siendo viable en el tiempo.

¿Qué papel debe jugar la administración para facilitar el desarrollo del sector y qué herramientas considera más urgentes?

-La Administración tiene un papel clave como facilitadora. El agricultor necesita menos burocracia, más agilidad y marcos normativos estables. No se puede pedir competitividad y, al mismo tiempo, añadir más complejidad administrativa.

Es urgente avanzar en simplificación de trámites, en apoyo real a la incorporación de jóvenes y en medidas que ayuden a resolver problemas estructurales como la mano de obra. Cuando la Administración y el sector trabajan alineados, los resultados llegan antes y son más sólidos.

Con los cambios climáticos y las fluctuaciones de producción, ¿cómo ha sido el balance de las campañas recientes y qué previsiones tienen para la próxima temporada?

-Las últimas campañas han estado marcadas por la incertidumbre climática y por una mayor variabilidad en las producciones. Aun así, el balance es razonablemente positivo gracias a la planificación, la diversificación y el trabajo conjunto dentro de la organización.

Noticias relacionadas

De cara a la próxima temporada somos prudentes, pero optimistas. Seguiremos apostando por la especialización, por el acompañamiento técnico y por una gestión profesional de la producción y la comercialización. Esa es la mejor forma de dar seguridad al agricultor en un entorno cada vez más cambiante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  3. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  4. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  5. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  6. Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura
  7. Opositores extremeños sospechan de una 'filtración' del examen de Celador del SES
  8. La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

Clínica San Miguel refuerza su liderazgo en diagnóstico por imagen

Clínica San Miguel refuerza su liderazgo en diagnóstico por imagen

Las enfermeras suben al escenario para poner en valor su contribución en la investigación en salud

Las enfermeras suben al escenario para poner en valor su contribución en la investigación en salud

Uno de los pilares de la fruta de hueso de Mercadona: así trabaja Tany Nature

Uno de los pilares de la fruta de hueso de Mercadona: así trabaja Tany Nature
Tracking Pixel Contents