¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

Sucede prácticamente en cada convocatoria de oposiciones en la administración pública y ha ocurrido también en los últimos exámenes del proceso selectivo que está llevando a cabo el Servicio Extremeño de Salud (SES) en la actualidad. El día de las pruebas muchos de los que se inscribieron meses atrás con la aspiración de lograr un puesto fijo ni siquiera se presentó a los exámenes.

El pasado fin de semana el 59% del total de los aspirantes apuntados acudieron al examen de Celador (5.359 opositores de 9.033 inscritos) y se alcanzó el mismo porcentaje en la prueba de Pinche de la semana anterior, que contó con 1.505 aspirantes entre los 2.541 inscritos inicialmente. Esto obliga a la administración a doblar esfuerzos para conformar tribunales, habilitar sedes y también supone un gasto extra en la impresión de exámenes, aunque también es cierto que los aspirantes tienen que pagar una tasa para inscribirse que es mínima (unos 15 euros, la mitad para desempleados) en el caso de las categorías inferiores.

«Pasa siempre y en todas las categorías, pero especialmente en las que no se requiere una titulación específica», señalan desde Sanidad de CSIF. Para las más numerosas, como celadores y pinches, solo se requiere una formación básica, por lo que se apunta gente con todo tipo de titulaciones porque es también una forma de acceder a un contrato en el sistema sanitario, el cual luego permite la promoción interna temporal, es decir, coger contratos de categorías superiores. «Eso es una cosa muy buena de nuestro sistema sanitario», reconocen.

Sin embargo, cuando llega la hora de las pruebas muchos aspirantes desisten y el motivo principal, según el sindicato, es por el tiempo que transcurre entre la convocatoria de oposiciones a la que prosigue la inscripción y la celebración de los exámenes.

Entre un 50% y un 65% de asistentes

«La gente tiene necesidad de tener un empleo estable y ven en estos exámenes una forma asequible de conseguirlo, porque además hay poco temario, pero pasa mucho tiempo hasta el examen y la gente se va buscando la vida, por lo que al final habitualmente se acaba presentando entre el 50% y el 65% en casi todas las categorías». No obstante, hay excepciones en algunas categorías deficitarias, como facultativo especialista o enfermería.

En este contexto, este fin de semana continúan las oposiciones en el SES. Este sábado, 31 de enero, se celebra el examen de la categoría Grupo Auxiliar de Función Administrativa. La prueba se realiza en siete sedes de los campus de Cáceres (en las facultades de Derecho, Politécnica y Veterinaria) y Badajoz (Ciencias Económicas, Industriales, Educación y Ciencias) ante el volumen de aspirantes: más de 5.500 personas inscritas. De estas, 5.145 optan por el turno libre, 309 por el turno de discapacidad y otras 69 por promoción interna.

Y tras unas semanas de impasse, el 22 de febrero tendrá lugar el examen de la segunda categoría más numerosa, la de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería. a la que están inscritos 6.441 aspirantes que optan a las 268 plazas en juego.