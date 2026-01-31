Mofexsa, 40 años comprometidos con la sanidad y el bienestar en Extremadura

La compañía extremeña ha sabido evolucionar al ritmo de las nuevas necesidades del sector salud, abordando proyectos que combinan funcionalidad, confort y una identidad propia adaptada a cada centro. Hospitales, centros de salud, residencias geriátricas y, cada vez más, clínicas privadas y franquicias sanitarias, confían en la experiencia de un equipo que entiende la humanización de los espacio también forma parte del proceso asistencial.

Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. / EL PERIÓDICO

En Mofexsa, la excelencia técnica y el diseño trabajan de la mano. Su equipo multidisciplinar desarrolla proyectos integrales que abarcan desde el análisis de necesidades y la planificación del espacio hasta el suministro, distribución y montaje del equipamiento, cuidando cada detalle para garantizar entornos eficientes, seguros y acogedores.

Especializada en el sector sanitario y geriátrico, la empresa ofrece soluciones adaptadas tanto a la Administración Pública como al ámbito privado: el empresarial, el retail o el sector hotelero, lo que le permite aportar una visión global y versátil en cada proyecto.

Hospital de Día del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena / EL PERIÓDICO

A lo largo de estos 40 años, la cercanía, la atención personalizada y el compromiso con la excelencia, así como las alianzas con fabricantes nacionales se han convertido en señas de identidad de Mofexsa. Valores que, unidos a su profundo conocimiento del sector, la posicionan como un aliado estratégico para quienes buscan equipar o modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de profesionales y usuarios.

Noticias relacionadas

Clínica Estética equipada por Mofexsa. / EL PERIÓDICO

Cuatro décadas después, Mofexsa continúa mirando al futuro con la misma vocación de servicio y el mismo compromiso con Extremadura: crear espacios que favorezcan el bienestar y la funcionalidad junto con el equilibrio de la inversión.