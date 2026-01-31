Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reserva hídricaMuseo del MadrueloBorrasca KristinSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Especial Sanidad

Mofexsa, 40 años comprometidos con la sanidad y el bienestar en Extremadura

Con cuatro décadas de trayectoria, Mofexsa se ha consolidado como una empresa de referencia en equipamiento y diseño de espacios sanitarios y sociosanitarios en Extremadura, manteniendo desde sus inicios un firme compromiso con la mejora de los entornos que cuidan de las personas

Hospital Don Benito Villanueva de la Serena.

Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. / EL PERIÓDICO

Redacción

Cáceres

La compañía extremeña ha sabido evolucionar al ritmo de las nuevas necesidades del sector salud, abordando proyectos que combinan funcionalidad, confort y una identidad propia adaptada a cada centro. Hospitales, centros de salud, residencias geriátricas y, cada vez más, clínicas privadas y franquicias sanitarias, confían en la experiencia de un equipo que entiende la humanización de los espacio también forma parte del proceso asistencial.

Hospital Don Benito Villanueva de la Serena.

Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. / EL PERIÓDICO

En Mofexsa, la excelencia técnica y el diseño trabajan de la mano. Su equipo multidisciplinar desarrolla proyectos integrales que abarcan desde el análisis de necesidades y la planificación del espacio hasta el suministro, distribución y montaje del equipamiento, cuidando cada detalle para garantizar entornos eficientes, seguros y acogedores.

Especializada en el sector sanitario y geriátrico, la empresa ofrece soluciones adaptadas tanto a la Administración Pública como al ámbito privado: el empresarial, el retail o el sector hotelero, lo que le permite aportar una visión global y versátil en cada proyecto.

Hospital de Día del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena

Hospital de Día del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena / EL PERIÓDICO

A lo largo de estos 40 años, la cercanía, la atención personalizada y el compromiso con la excelencia, así como las alianzas con fabricantes nacionales se han convertido en señas de identidad de Mofexsa. Valores que, unidos a su profundo conocimiento del sector, la posicionan como un aliado estratégico para quienes buscan equipar o modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de profesionales y usuarios.

Noticias relacionadas

Clínica Estética equipada por Mofexsa.

Clínica Estética equipada por Mofexsa. / EL PERIÓDICO

Cuatro décadas después, Mofexsa continúa mirando al futuro con la misma vocación de servicio y el mismo compromiso con Extremadura: crear espacios que favorezcan el bienestar y la funcionalidad junto con el equilibrio de la inversión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  3. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  4. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  5. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  6. Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura
  7. Opositores extremeños sospechan de una 'filtración' del examen de Celador del SES
  8. La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

Clínica San Miguel refuerza su liderazgo en diagnóstico por imagen

Clínica San Miguel refuerza su liderazgo en diagnóstico por imagen

Las enfermeras suben al escenario para poner en valor su contribución en la investigación en salud

Las enfermeras suben al escenario para poner en valor su contribución en la investigación en salud

Uno de los pilares de la fruta de hueso de Mercadona: así trabaja Tany Nature

Uno de los pilares de la fruta de hueso de Mercadona: así trabaja Tany Nature
Tracking Pixel Contents