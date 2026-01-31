Especial Sanidad
Mofexsa, 40 años comprometidos con la sanidad y el bienestar en Extremadura
Con cuatro décadas de trayectoria, Mofexsa se ha consolidado como una empresa de referencia en equipamiento y diseño de espacios sanitarios y sociosanitarios en Extremadura, manteniendo desde sus inicios un firme compromiso con la mejora de los entornos que cuidan de las personas
Redacción
La compañía extremeña ha sabido evolucionar al ritmo de las nuevas necesidades del sector salud, abordando proyectos que combinan funcionalidad, confort y una identidad propia adaptada a cada centro. Hospitales, centros de salud, residencias geriátricas y, cada vez más, clínicas privadas y franquicias sanitarias, confían en la experiencia de un equipo que entiende la humanización de los espacio también forma parte del proceso asistencial.
En Mofexsa, la excelencia técnica y el diseño trabajan de la mano. Su equipo multidisciplinar desarrolla proyectos integrales que abarcan desde el análisis de necesidades y la planificación del espacio hasta el suministro, distribución y montaje del equipamiento, cuidando cada detalle para garantizar entornos eficientes, seguros y acogedores.
Especializada en el sector sanitario y geriátrico, la empresa ofrece soluciones adaptadas tanto a la Administración Pública como al ámbito privado: el empresarial, el retail o el sector hotelero, lo que le permite aportar una visión global y versátil en cada proyecto.
A lo largo de estos 40 años, la cercanía, la atención personalizada y el compromiso con la excelencia, así como las alianzas con fabricantes nacionales se han convertido en señas de identidad de Mofexsa. Valores que, unidos a su profundo conocimiento del sector, la posicionan como un aliado estratégico para quienes buscan equipar o modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de profesionales y usuarios.
Cuatro décadas después, Mofexsa continúa mirando al futuro con la misma vocación de servicio y el mismo compromiso con Extremadura: crear espacios que favorezcan el bienestar y la funcionalidad junto con el equilibrio de la inversión.
