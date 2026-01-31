«Todos los niños cuando empiezan a andar tienen los pies planos»

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan los niños en los pies?

Uno de los motivos más frecuentes de consulta son los pies planos. Los padres vienen muy asustados. Yo siempre les respondo que los niños cuando empiezan a andar tienen todos los pies planos. No hay que alarmarse en un principio. El pie plano infantil afecta entre los 3 y los 5 años al 42 por ciento de los niños. A medida que van creciendo se va generando la bóveda plantar. También acuden a consulta los niños que suelen tropezar mucho. Eso sucede porque tienen una anteversión femoral, también conocida como rodillas en equis, lo que provoca que marchen con las puntas de los pies mirando hacia dentro y por eso se suelen caer. Otro de los problemas comunes es que los niños anden de puntillas de 1 a 3 años. También acuden mucho a la consulta cuando les duelen mucho los talones. Eso suele ser provocado por la enfermedad de Sever, o apofisitis del calcáneo, que aparece en niños entre 7 y 13 años. No es más que una inflamación del cartílago del crecimiento del talón que incrementa el dolor al hacer una actividad física. Se corrige con unas plantillas. Es común también el papiloma y las verrugas plantares en los niños asociadas a las actividades físicas, como la natación o el fútbol cuando están descalzos en los vestuarios, pues ahí es donde se contagia.

¿Cuándo un problema en los pies o en la pisada que pasan desapercibidos esconden problemas más serios?

La marcha de puntillas es normal hasta los 3 años y suele desaparecer sola. Sin embargo, si persiste más allá de esa edad, es unilateral o se asocia a la rigidez debe valorarse para descartar el acortamiento del tendón de Aquiles. También en algunos casos se debe derivar al neuropediatra para descartar cualquier tipo de autismo, parálisis cerebral o distrofia muscular.

¿Qué puede resolver el podólogo y qué derivaciones tiene que hacer a otros especialistas cuando es un problema neurológico o es un caso de Asperger?

Cuando observamos que un niño de 6 o 7 años marcha de puntillas y sospechamos que podría estar asociada a problemas neurológicos, los podólogos pedimos a los padres que lo valore un neuropediatra. Cuando tienen el diagnóstico nosotros podemos ayudar haciendo un estudio biomecánico para proporcionarle un soporte plantar para que tenga una marcha más funcional.

¿Cuáles son los principales errores que se cometen en casa con los pies de los niños?

Los padres queremos que los niños anden cuanto antes y les compramos tacatás. Eso es contraproducente. La fase del gateo es fundamental y no hay que saltársela. Fortalece la musculatura de la espalda, el cuello y los hombros, así como el desarrollo de la coordinación motora gruesa y fina. Quitarle ese gateo provoca que la musculatura no esté preparada para la bipedestación o la deambulación y provocarle problemas futuros.

¿Ofrece el Colegio de Podólogos de Extremadura formación específica a sus colegiados de podología pediátrica?

Desde hace muchos años el Colegio de Podólogos de Extremadura ha apostado por la formación. El año pasado realizamos un curso de formación y este vamos a repetirlo el 7 de marzo en Mérida con un ponente de prestigio para que los colegiados den un mejor servicio a los pacientes.n