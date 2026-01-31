Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El drama del sinhogarismo en Cáceres: "Llevo durmiendo en la calle desde 2023; he pedido una vivienda pública, pero no me la han dado"
Ivan Cancho Cuenca, un vecino de 43 años, denuncia la falta de alternativas estables tras perder su casa y agotar los recursos de emergencia
José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"
José Luis Quintana (Don Benito, 1960), presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, lleva tres décadas consagrado a la política y asegura que sus aspiraciones, en ese sentido, se sienten colmadas. Y ese ha sido el aval que la dirección nacional ha tenido en cuenta para colocarlo al frente de la gestora que debe reconciliar enfrentamientos internos y conseguir un candidato (no quiere hablar de nombres, aún) que recupere el poder territorial perdido. Objetivos que cree alcanzables para las municipales de 2027
El traslado de la antena de la Torre del Reloj de Cáceres, a la espera de un plan para comunicar las consecuencias a la ciudadanía
La empresa Cellnex efectuará una propuesta proactiva en las próximas fechas, mientras el ayuntamiento insiste en que se debe ejecutar la sentencia (respaldada por el Tribunal Supremo)
¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?
El deseo de lograr una plaza para toda la vida y la falta de titulación específica elevan las inscripciones, pero el tiempo hasta las pruebas desinfla a los opositores. Hoy están llamados más de 5.500 aspirantes a las pruebas de auxiliar administrativo en el Servicio Extremeño de Salud
Más de un centenar de vehículos aparcados en el hospital de Plasencia, afectados por el tornado
La Consejería de Salud ha señalado que también ha resultado dañada la cubierta de la zona de consultas externas y lavandería
