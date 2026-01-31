Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Luis QuitanaSinhogarismo en CáceresOpositores del SESSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El tráfico hoy sábado

Ojo al volante: este es el estado de las carreteras en Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de cortes de carreteras en Extremadura por nieve e inundaciones, instando a los conductores a extremar la precaución en sus desplazamientos

Una carretera de Cáceres con problemas de circulación por la nieve.

Una carretera de Cáceres con problemas de circulación por la nieve. / El Periódico Extremadura

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

A pesar de que las borrascas Joseph y Kristin ya abandonaron Extremadura dejando un paisaje desolador, sus efectos todavía se evidencian en numerosas localidades extremeñas y en las carreteras que atraviesan la región. Así, en la provincia de Cáceres varias vías permanecen cortadas por nieve y por inundaciones.

  • CC-137 (De Nuñomoral (CC-135) a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa). Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.
  • CC-146 (Ex-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kilómetros 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.
  • CC-437 (Ex-118 a Pico Villuercas), afección kilómetros. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.

Pero, además de cortes de carreteras por inclemencias meteorológicas, en otras el tráfico se ve afectados por obras o por obstáculos fijos en las calzadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

  • A-66, en Villafranca de los Barros (Badajoz), en el kilómetro 663,343
  • A-66, en Hinojal (Cáceres), en el kilómetro 519,921
  • N-630, en Monesterio (Badajoz), en el kilómetro 721,372
  • Ex-208, en Huertas de la Magdalena (Cáceres), en el kilómetro 72,849
  • Ex-203, en Tejada del Tiétar (Cáceres), en el kilómetro 16,018
  • A-5, en San Pedro de Mérida, en el kilómetro 325,579
  • Ex-352, en Villanueva de la Serena, en el kilómetro 1,757

Recomendación a conductores

Ante esta situación, Tráfico recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar la información antes de emprender viaje, especialmente en los tramos señalados y en zonas con posibles balsas de agua.

Noticias relacionadas

Asimismo, la DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  3. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  4. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  5. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  6. Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura
  7. Opositores extremeños sospechan de una 'filtración' del examen de Celador del SES
  8. La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura

Rachas de viento fuertes ponen en guardia de nuevo a Extremadura

Rachas de viento fuertes ponen en guardia de nuevo a Extremadura

Ojo al volante: este es el estado de las carreteras en Extremadura

Ojo al volante: este es el estado de las carreteras en Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de enero

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

Estudiantes de la UEx podrán obtener créditos haciendo voluntariado con la asociación contra el cáncer

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

¿Por qué la mitad de los inscritos en las mayores oposiciones del SES no acude a las pruebas?

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

José Luis Quintana: "El PSOE recuperará el poder perdido en Extremadura, lo veremos en las elecciones municipales"

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

José María Naranjo (Frugalia): "los jóvenes no buscan mensajes vacíos; buscan proyectos serios"

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético

El grupo Laura Otero refuerza su liderazgo energético
Tracking Pixel Contents