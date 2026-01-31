El tráfico hoy sábado
Ojo al volante: este es el estado de las carreteras en Extremadura
La Dirección General de Tráfico informa de cortes de carreteras en Extremadura por nieve e inundaciones, instando a los conductores a extremar la precaución en sus desplazamientos
A pesar de que las borrascas Joseph y Kristin ya abandonaron Extremadura dejando un paisaje desolador, sus efectos todavía se evidencian en numerosas localidades extremeñas y en las carreteras que atraviesan la región. Así, en la provincia de Cáceres varias vías permanecen cortadas por nieve y por inundaciones.
- CC-137 (De Nuñomoral (CC-135) a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa). Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.
- CC-146 (Ex-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kilómetros 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.
- CC-437 (Ex-118 a Pico Villuercas), afección kilómetros. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
Pero, además de cortes de carreteras por inclemencias meteorológicas, en otras el tráfico se ve afectados por obras o por obstáculos fijos en las calzadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).
- A-66, en Villafranca de los Barros (Badajoz), en el kilómetro 663,343
- A-66, en Hinojal (Cáceres), en el kilómetro 519,921
- N-630, en Monesterio (Badajoz), en el kilómetro 721,372
- Ex-208, en Huertas de la Magdalena (Cáceres), en el kilómetro 72,849
- Ex-203, en Tejada del Tiétar (Cáceres), en el kilómetro 16,018
- A-5, en San Pedro de Mérida, en el kilómetro 325,579
- Ex-352, en Villanueva de la Serena, en el kilómetro 1,757
Recomendación a conductores
Ante esta situación, Tráfico recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar la información antes de emprender viaje, especialmente en los tramos señalados y en zonas con posibles balsas de agua.
Asimismo, la DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.
