De la semilla al supermercado

Uno de los pilares de la fruta de hueso de Mercadona: así trabaja Tany Nature

La poda de los frutales marca el inicio de la campaña de fruta de hueso, que da sus primeros frutos en mayo -cuando la nectarina extratemprana llega a los lineales - y se estira hasta octubre. Tany Nature es, junto a Catafruit y Freshroyal, uno de los proveedores de Mercadona en Extremadura. Su sistema de producción les permite controlar cada paso hasta que la fruta llega al consumidor

Trabajadora de Tany Nature durante el proceso de selección de la ciruela.

Trabajadora de Tany Nature durante el proceso de selección de la ciruela. / Óscar Garrido Serra

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Zurbarán

Mercadona y sus suministradores preparan ya la próxima campaña de fruta de hueso, tras cerrar un 2025 con buenos números. Ahora mismo los proveedores de la cadena de supermercados se encuentran ya podando los frutales en campo. El año pasado, el volumen de compras de melocotón, ciruela, albaricoque, nectarina y paraguayo superó los 6,69 millones de kilos en esas cinco especies. La nectarina fue la fruta que más kilos adquirió Mercadona (2,6 millones), seguida de las ciruelas (2,5 millones), el paraguayo (1,15 millones), el melocotón (290.000 kilos) y el albaricoque (150.000 kilos). En Extremadura, los proveedores más importantes de la cadena de supermercados son Tany Nature y Catafruit en la zona de las Vegas Altas y Vegas Bajas del Guadiana, respectivamente; y Freshroyal, en Olivenza. Todos trabajan bajo exigentes parámetros de calidad que garantizan que las frutas estén en condiciones óptimas cuando en mayo comiencen a llegar a los lineales de la cadena de supermercados.

13 años de relación

Tany Nature y Mercadona se entienden desde hace más de una década. Y se entienden muy bien. La relación arrancó en 2013, cuando la cadena incorporó a este proveedor especialista en fruta de hueso para abastecer sus lineales con ciruelas, nectarinas, paraguayos, melocotones y albaricoques —y también higos, aunque no sean fruta de hueso— a lo largo de una campaña que se estira de abril a octubre, con un pistoletazo de salida marcado por la nectarina extratemprana, que aparecerá en los lineales de Mercadona aproximadamente en mayo.

Pero si algo distingue el modelo de Tany Nature es su apuesta por un sistema de círculo cerrado, una manera de trabajar ‘de la semilla al supermercado’ que les permite controlar cada paso: desde la genética del fruto y el vivero, pasando por la producción en campo, hasta la confección en almacén. Esa integración les da dos ventajas en un mercado cada vez más exigente: regularidad en el suministro y capacidad de ajustar calidad, calibres y sabor a lo que demanda el consumidor, que ya sabemos que es considerado por Mercadona el verdadero ‘jefe’.

Casi 3.000 hectáreas

Las cifras globales arrojan una idea de la medida del proyecto. La compañía maneja una producción total superior a 74 millones de kilos, de los que Mercadona comercializa en torno al 7%. Y lo hace desde una base agrícola amplia: 2.950 hectáreas entre fincas propias y productores asociados, repartidas entre parcelas en producción, áreas en renovación varietal y nuevas plantaciones que alimentan el relevo continuo de variedades.

El engranaje humano también es de gran escala. Tany Nature suma más de 2.800 personas entre el campo y la central, un equipo que se activa y crece al ritmo de la campaña, cuando la fruta exige rapidez, precisión y mucha mano experta para llegar al punto exacto.

En paralelo, la empresa con sede en Zurbarán ha acelerado su hoja de ruta con una inversión importante: 22 millones de euros (2025-2026) destinados a reforzar tres pilares. El primero, la I+D+i en campo, con programas de hibridación en ciruela y melocotón amarillo, buscando variedades más estables, productivas y adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y de consumo. El segundo, la expansión e integración de nuevas zonas de cultivo para asegurar servicio: hoy operan con 24 localizaciones distribuidas en Badajoz, Cáceres, Portugal, Huelva, Sevilla y Córdoba, una diversificación geográfica diseñada, sobre todo, para garantizar fruta desde el 10 de mayo hasta octubre. Y el tercero, la modernización industrial: la remodelación del almacén para ganar eficiencia y calidad, con más capacidad de frío y la incorporación de robótica e inteligencia artificial en procesos clave.

José María Naranjo, director de Desarrollo de Negocio de Tany Nature, explica que «en mayo del presente año se culminará la reforma completa de nuestra central de envasado, dicho proyecto mejorará sustancialmente nuestra capacidad de suministro y eficiencia desde el primer momento de la campaña que se avecina".

Frugalia

La estructura de Tany Nature se apoya, además, en un modelo agrícola colaborativo que toma forma en más de 110 productores integrados en la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) Frugalia, que trabajan bajo los estándares de calidad definidos por Tany Nature. El corazón de esa red late en Extremadura, donde se concentra aproximadamente el 90% de los productores, consolidando la región como uno de los grandes motores de la fruta de hueso.

«Nuestros campos de cultivo hasta el momento han tenido un clima muy apropiado para así poder obtener la fruta de calidad deseada por el ‘jefe’, de tal manera; tanto las horas frío como las lluvias han sido muy beneficiosas. Además, los árboles no alcanzaron su producción máxima el pasado 2025 y, por lo tanto, vienen ‘descansados’ para así poder ofrecer una cosecha normal que permita un suministro estable, de calidad y sabor para el presente 2026», concluye José María Naranjo.

