El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: "Habrá candidata"

Avanza el calendario, continúa el bloqueo y crece la tensión. El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este sábado que el próximo 10 de febrero "habrá candidata" a presidir la Junta de Extremadura y se ha preguntado si el PSOE y Vox harán "pinza" para "impedir la gobernabilidad".

A solo diez días de que venza el primer plazo que marca el Reglamento de la Asamblea para activar la investidura, PP y Vox no solo no acercan posturas, sino que pese a haber mantenido una tercera reunión el pasado jueves, elevan el tono con un cruce de reproches en redes sociales.

Vox eleva la presión

El detonante ha sido un mensaje del portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, que ha considerado "el enésimo fracaso del PP" que, a estas alturas, no se haya formalizado aún una candidatura a la Presidencia de la Junta.

Según Fernández Calle, si para esa fecha el presidente del Parlamento, Manuel Naharro, no ha iniciado la ronda de consultas para formar gobierno, será "la constatación del enésimo fracaso del PP y de Guardiola, de la manipulación vergonzosa por parte de la presidencia de la Asamblea y del secuestro de Extremadura por los intereses del PP".

"Habrá candidata"

La respuesta no se ha hecho esperar. "Tranquilo, Óscar. Habrá candidata, habrá responsabilidad y habrá altura de miras por parte del PP", ha replicado Sánchez Juliá, que a su vez ha desplazado el foco hacia Vox y el PSOE. "Lo que hay que preguntarse es si Vox y PSOE votarán lo mismo para seguir bloqueando Extremadura", ha escrito tras recordar que el PP ganó las elecciones.

Fernández Calle ha replicado asegurando que "los que están intranquilos son los extremeños", aludiendo a la ausencia de gobierno y de presupuestos y al coste económico del proceso electoral. Además, el portavoz de Vox ha hecho referencia a la pérdida de votos del PP respecto a los anteriores comicios como elemento de desgaste para Guardiola.

La "pinza" con el PSOE

El cruce ha concluido con una nueva réplica de Sánchez Juliá, que ha acusado a Vox de mantener una "pinza" con el PSOE para recordar después que más del 43% de los extremeños dieron a Guardiola una "victoria incontestable" para seguir gobernando.

Con la Cámara ya constituida desde el pasado 20 de enero, el plazo máximo que concede el Reglamento de la Asamblea para ir a la investidura es de un mes. Naharro debe iniciar ahora una ronda de consultas con el resto de grupos parlamentarios y proponer candidato, como muy tarde el 10 de febrero. Después se abre un nuevo plazo de 15 días para convocar el pleno, fecha que podría alargarse como máximo al 3 marzo.

Investidura fallida

El Reglamento de la Asamblea no contempla prórrogas expresas para este proceso, pero lo cierto es que tampoco establece consecuencias automáticas si el plazo se agota sin que exista una candidatura viable. La clave está en la interpretación de la norma y para ello el papel del presidente, unido a su voto de calidad y la mayoría del PP en la Mesa, es determinante: puede no proponer a nadie alegando que no hay candidato viable, que no se dan las condiciones o que las consultas no están maduras.

No sería la primera vez que una presidencia parlamentaria opta por administrar los tiempos para evitar una investidura fallida. En la política española existen precedentes, como el bloqueo institucional de 2016 tras las elecciones generales, cuando el entonces jefe del Estado retrasó la propuesta de candidato ante la falta de apoyos suficientes y el ganador de los comicios, Mariano Rajoy, rehusó someterse a la investidura.

Si esta primera convocatoria falla, pueden convocarse tantos intentos como sea necesario con la misma o diferentes candidatos, pero si en un plazo de dos meses desde la celebración del pleno no hay gobierno, la Asamblea se disuelve automáticamente y habría que convocar nuevas elecciones.