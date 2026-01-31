Pulso por el lobo: Extremadura apoya pedir una reunión “inmediata” al Gobierno y Bruselas abre expediente a España

Un total de trece comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han consensuado este viernes un documento en el que exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la convocatoria “inmediata” de una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo. Además, reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación de remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de la especie, pendientes “por el momento”.

El acuerdo llega tras una reunión celebrada en Santander entre responsables de la gestión del lobo en siete comunidades —Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid— para abordar lo que consideran “actuaciones irregulares” del ministerio en esta materia. Al documento se han sumado también Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, trasladando su apoyo al texto.

Puntos clave

Según las comunidades firmantes, el documento incluye tres puntos clave: la convocatoria urgente de la sectorial, el envío del informe sexenal a Bruselas y la transferencia a las autonomías de los fondos previstos en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo, recogidos en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Reunión de responsables de la gestión del lobo en Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid / NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

En el plano judicial, el texto hace referencia al recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Castilla y León por la “inactividad” del ministerio, y recoge que otras autonomías han manifestado su intención de personarse. Asimismo, las firmantes anuncian que remitirán una denuncia formal a la Comisión Europea por un presunto incumplimiento del Derecho comunitario.

Los argumentos del ministerio

Desde el Miteco, sin embargo, se sostiene que el informe sexenal no se ha enviado “por el momento” por “criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica”, al considerar que el documento “en su estado actual” no ofrece todavía una base científica suficiente. El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar los datos vinculados a las Directivas europeas de la naturaleza —en especial, la Directiva Hábitats, donde se incluye el lobo—, según se indicó desde la Comisión Europea.

Expediente abierto

De hecho, este viernes la Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber entregado el informe exigido por la Directiva Hábitats, un documento periódico para evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos.

Transición Ecológica argumenta además que existen “varios factores” que alteran “de manera significativa” los datos de distribución y estado de conservación, por lo que aconsejan una actualización rigurosa antes del envío. Entre esos elementos mencionan la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobada en abril, en cuyo trámite el Senado introdujo disposiciones que, en la práctica, rebajaban la protección del lobo y exigían la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial. Estas disposiciones están siendo analizadas por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Defensor del Pueblo, lo que, según el ministerio, justifica actuar con prudencia para no remitir a Bruselas un informe que podría verse afectado por un futuro pronunciamiento del alto tribunal.

Petición de WWF

En paralelo, la organización WWF ha pedido a las comunidades que participaron en la reunión de Santander que no utilicen al lobo como “arma política” y apuesten por una gestión basada en criterios científicos, orientada a garantizar la conservación y la coexistencia con la ganadería extensiva. La entidad ha criticado la convocatoria del encuentro por parte del Gobierno de Cantabria, al que acusa de buscar apoyos para legitimar una política de “exterminio”, y ha denunciado el uso de “cifras distorsionadas” para justificar planes de control poblacional.

Con la adhesión de Extremadura al documento, el debate sobre el lobo vuelve a escalar en el terreno político e institucional, con la presión añadida del expediente comunitario y el telón de fondo de la batalla jurídica abierta en España.

Presencia en Extremadura

El segundo censo nacional 2021-2024, publicado en junio pasado, reveló que la provincia de Cáceres cuenta con una manada reproductora que comparte con Castilla y León, concretamente con Ávila. En esa zona del límite provincial, en la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte, ya se constató la presencia de tres ejemplares de lobo durante 2024, tal y como confirmó anteriormente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.