Hasta 40 litros de agua en 12 horas: alerta amarilla por lluvias intensa en el norte de Cáceres

Después de la borrada Kristin, llega Leonardo. Y si Kristin dejó a su paso un paisaje dantesco por la lluvia y el viento huracanado en Extremadura, Leonardo aterriza con lluvias intensas, que obligan al Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura a activar la alerta amarilla (riesgo moderado) en el norte de la provincia de Cáceres.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión es una acumulación de hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas. Y la tromba de lluvia será especialmente intensa entre las 18.00 horas de este domingo y las 11.59 de mañana lunes, 2 de febrero, periodo en el que se activa el aviso de peligro. Además, se espera las precipitaciones sean más intensas y persistentes en las horas nocturnas.

Recomendaciones a ayuntamientos y vecinos

Por ello, desde el 112 de Extremadura se recomienda a los ayuntamientos mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios municipales, para revisar especialmente sumideros, socavones y muros en mal estado.

Por su parte, a los ciudadanos se les aconseja extremar la precaución en carretera, estar atentos a posibles desprendimientos, no atravesar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o en las orillas de los ríos. En viviendas, se sugiere mantener limpios los sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, contactar con el 112.

Predicción meteorológica para este domingo

En cuanto a la predicción meteorológica para este domingo, Extremadura permanece con los cielos nubosos o cubiertos con frecuentes lluvias débiles a moderadas, muy intensas y persistentes en el norte de la región de Extremadura.

Además, se anuncia brumas y bancos de niebla en la sierra

Sin embargo, las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantienen sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilan entre 11 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 13 grados.

Por su parte, el viento soplará del sur y suroeste, flojo aumentando a moderado.