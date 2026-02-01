Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo

Un accidente múltiple en la autovía A-66, a la latura de Carrascalejo, ha obligado a cortar la circulación del tráfico. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 610 sobre las 19.30 horas de este domingo.

Según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura y recoge la web de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada y los efectivos de los cuerpos de seguridad están habilitando desvíos alternativos de tráfico por la N-630.