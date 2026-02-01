Hasta el 30 de abril
Los agricultores extremeños ya pueden solictar las ayudas de la PAC de la campaña 2026/27
El prespuesto disponible para las diferentes líneas asciende a más de 568 millones de euros
El plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2026-2027 en la Comunidad Autónoma de Extremadura se inicia este 1 de febrero y finalizará el día 30 de abril de 2026, ambos inclusive.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este martes la resolución conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural destinada a la convocatoria de ayudas de la PAC, por un importe global de 568,1 millones de euros.
Diferentes líneas
Las líneas de subvención convocadas comprenden la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la redistributiva complementaria a ésta, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, y regímenes en favor del clima, medio ambiente y bienestar animal (eco- regímenes); así como los pagos directos asociados a las personas agricultoras y ganaderas con las modificaciones introducidas por la legislación estatal.
De igual modo, se convocan las solicitudes de pago anual de compromisos ya adquiridos de líneas de ayudas de desarrollo rural provenientes de programas operativos anteriores al PDR 2014-2022 (forestación de tierras agrícolas).
Nuevo plan estratégico
También las solicitudes de pago de la segunda y cuarta anualidad correspondientes a determinadas intervenciones acogidas al nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (intervenciones de compromisos medioambientales y de gestión y zonas con limitaciones naturales).
La solicitud única se realizará, cumplimentará y registrará a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas) y, para aquellas personas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias facilitarán el acceso.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura