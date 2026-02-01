Autodesprecio, odio a uno mismo

El autodesprecio está relacionado con una dinámica psicológica en la que una persona ha integrado y reforzado una serie de sentimientos relacionados a una visión negativa hacia sí misma, de manera que esto impedirá que sea capaz de ver y valorar todos los rasgos positivos que posee y acerca de todo su potencial. Además, el autodesprecio abarca una serie de sentimientos continuos relacionados con la culpa y la insuficiencia en relación con todo lo que uno hace, por lo que puede causar que las personas lleguen a compararse de forma constante con los demás, percibiendo solamente lo negativo e ignorando lo positivo. Por ello, creerán que nunca llegarán a ser suficientemente buenos, mientras que la realidad dista mucho de esto puesto que cada persona tiene un valor que la hace única y potencialmente posee la capacidad para cultivar el amor propio y lo que necesita es desarrollar las herramientas necesarias para ello.

Algunos de los pensamientos más comunes que suelen tener las personas cuando se desprecian a sí mismas pueden ser los siguientes: “sabía que iba a fracasar”, “no sé por qué lo intento, si no lo voy a hacer bien”, “soy un perdedor”, “lo he hecho todo mal”, etc. Estos ejemplos de pensamientos y otros semejantes son bastante comunes cuando una persona sufre autodesprecio, siendo bastante invalidantes en diversas facetas de su vida por lo que si no encuentra la forma de desafiar y replantearse esos pensamientos negativos, a la par de ponerse en práctica un tipo de conversación interna más positiva y optimista, es probable que los problemas asociados y la salud mental empeoren.

Las causas

En cuanto a las causas, se podría decir incluso que el autodesprecio podría llegar a surgir a partir de una baja autoestima, lo que puede provenir de varias causas y situaciones. Podría partir desde hechos acaecidos durante la infancia o la adolescencia (p. ej., haber sufrido algún trauma o haber sido víctima de bullying en el colegio), que han hecho que esa persona piense que vale menos que los demás o que considere que hay algo malo en ella y que no es merecedora de cariño. Por otro lado, el autodesprecio también se encuentra ligado a diversos problemas de salud mental como podrían ser la depresión u otros trastornos del estado de ánimo, algunas adicciones, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos del espectro de la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de la personalidad por evitación o algunos trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre otros.

Síntomas Crítica excesiva hacia uno mismo: Una de las señales más claras que pueden observarse en los casos de autodesprecio es la autocrítica de manera excesiva. Cuando estas personas cometen algún error, por pequeño que sea, lo lamentan enormemente y suelen tener dificultades para perdonarse por ello. Por ello, es común que maldigan en alto cuando ha ocurrido o que se les venga a la mente una serie de pensamientos negativos dirigidos hacia sí mismos. También es probable que comenten en diversas ocasiones su arrepentimiento por errores del pasado ante cosas que hicieron mal o por oportunidades que dejaron escapar. Ver solamente el lado negativo: En este tipo de casos es frecuente que siempre se centren en lo negativo de las cosas, incluso cuando hayan tenido un día bueno o hayan hecho las cosas bien. A pesar de ello, encontrarán algo negativo o que no ha salido a la perfección para poder lamentarse por ello. De esta forma, no lograrán dejar de despreciarse a sí mismos ni en los días o épocas en las que les estén saliendo las cosas bien o mejor de lo habitual. Tener un pensamiento dicotómico: El pensamiento dicotómico, también conocido como pensamiento de “todo o nada”, se trata de un modo de pensar a través de cual lo ven todo a su alrededor desde los extremos, de manera que nunca se fijan en que puede haber un término medio y de esta forma, si cometen algún error, tienden a pensar que todo ha salido mal y han fracasado. Esforzarse por encajar con las demás personas y tomarse muy mal las críticas: Es bastante común que estén tratando continuamente de encajar con otras personas o con grupos y ven como un gran fracaso cuando no lo logran o las cosas no salen como esperaban. Además, se suelen tomar como algo personal las críticas ya que no tienen la capacidad para encajarlas de manera adecuada.

Estrategias de afrontamiento de la enfermedad Prestar atención a los desencadenantes: una buena forma de identificar los desencadenantes de los pensamientos negativos, es escribir un diario, donde se anote lo que se ha hecho cada día y los pensamientos y sentimientos asociados a esa actividad, de esta forma, se minimizan los desencadenantes hasta que se eviten. Poner en práctica una conversación positiva: elaborar una lista de las cosas positivas que uno mismo posee, aprovechando las épocas o momentos del día en la que uno se siente mejor, se debe colocar en un sitio visible para poder revisar todos los días cuando venga el pensamiento negativo. Desafiar y replantearse los pensamientos negativos: se trata de tener una conversación con uno mismo donde se desafíe a esos pensamientos con frases como “todo esto que pienso no es cierto puesto que yo he conseguido esto y esto otro…“. Aquí hay que tener en cuenta los logros alcanzados hasta el momento del pensamiento, ya sean personales o profesionales, también buscamos los verdaderos motivos para tener esos pensamientos negativos y trabajamos sobre ello. Buscar ayuda profesional: vivimos en una vorágine de prisas y estrés, busca ayuda profesional nos puede llevar a la calma y a la tranquilidad de sentirnos apoyados y comprendidos, un profesional de la salud mental también puede identificar con mayor facilidad, las herramientas y recursos para saber gestionar nuestros pensamientos.

Luz Milagros Moreno Guzmán es terapeuta ocupacional en Badajoz