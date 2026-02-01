Donación de sangre en Extremadura: Estos son los puntos habilitados en el mes de febrero

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) ha programado el calendario de donaciones para el mes de febrero, de cara a disponer de reservas de sangre, ya que es un recurso imprescindible en la asistencia sanitaria y la única forma de obtenerlo es a través de las donaciones.

Algunos puntos de donación son los hospitales de la región y el propio Banco de Sangre, ubicado en Mérida, a los que se podrá acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana; así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de la región.

Archivo - Donación de sangre, donante, sangre / EUROPA PRESS - Archivo

¿Quién puede donar?

Puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos. No obstante, hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes.

Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Autónoma.

El calendario

Este es el calendario habilitado por el Banco de Sangre de Extremadura, con todas las fechas y puntos en los que se podrá donar sangre en febrero.