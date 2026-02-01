Los extremeños sufren más ictus que la media del país: unos 2.500 cada año

El ictus es la segunda causa de muerte (la primera en mujeres). Y aunque es un problema de gran impacto en todo el país, la situación de Extremadura resulta «especialmente alarmante», aseguraba hace unas semanas el neurólogo y director del Grupo de Investigación Neurovascular de Sevilla, Joan Montaner, en una conferencia en la comunidad. Y es que Extremadura registra cada año entre 2.300 y 2.500 ictus, una cifra ligeramente superior a la media nacional, y que constituye ya la segunda causa de muerte entre la población extremeña.

Según detalla el especialista, jefe de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, ese número de casos se traduce aproximadamente en 180-190 ictus anuales por cada 100.000 habitantes, cuando la media estatal se sitúa en unos 150 casos por cada 100.000 habitantes, «según estudios epidemiológicos amplios».

La incidencia de Extremadura está, así, por encima de la media nacional, «posiblemente asociada al envejecimiento poblacional y a factores de riesgo», señala el especialista. No obstante, Montaner también destaca otros datos que apuntan a una incidencia menor, como los que recoge el Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares y Cerebrovasculares (PIECC) de Extremadura 2024-2027 que indican una tasa media de incidencia de 94,8 casos al año por cada cien mil habitantes (101 en hombres y 87 en mujeres) en periodos más recientes analizados con metodologías administrativas.

Diferente metodología

Las diferencias en los datos, asegura, pueden deberse a distintas metodologías: «estimaciones poblacionales frente a datos de historia clínica electrónica o registros hospitalarios».

Aun así, Montaner estima que aunque hay ciertas discordancias según las fuentes y el método de ver la incidencia de la comunidad, posiblemente es más alta que la media nacional.

El especialista visitó recientemente la región para presentar en un proyecto innovador a nivel nacional para reducir el principal factor de riesgo de los accidentes cerebrovasculares, como es la hipertensión, a través de la alimentación (sustituyendo la sal convencional por salicornia en polvo).

Durante la conferencia, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (Inube) y celebrada en la Facultad de Medicina de Badajoz, el especialista recordó que se estima que el 90% de los ictus podrían evitarse mediante hábitos de vida saludables.

Primera causa de discapacidad

A nivel nacional, los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) recogen que más de 27.000 personas fallecen cada año en el país debido a esta afección neurológica y entre 110.000 y 120.000 ciudadanos sufren estos accidentes cerebrovasculares cada año. Destaca, asimismo, que una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida y que, además, las secuelas en quienes los padecen son altamente incapacitantes: uno de cada tres supervivientes requiere rehabilitación intensiva temprana, lo que subraya el considerable impacto sanitario, social y económico de esta enfermedad.

Cerca de la mitad de pacientes de esta enfermedad logran recuperarse por completo, aunque se ha convertido en la primera causa de discapacidad adquirida de adulto y la segunda causa de demencia. Actualmente, 330.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber padecido un ictus.

La SEN advierte de que las posibilidades de sufrir un ictus aumentan a partir de los 60 años y que, dado el incremento de la esperanza de vida, es de prever que en los próximos años se dispare la cifra de personas afectadas. Hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula una subida del 27% en los próximos 25 años.