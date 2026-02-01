Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los extremeños sufren más ictus que la media del país: unos 2.500 cada año
Estudios sitúan la incidencia en la región entre 180-190 casos anuales por cada 100.000 habitantes frente a los 150 ictus en España. Expertos lo asocian al mayor envejecimiento poblacional y factores de riesgo y recuerdan que el 90% de los ictus se pueden evitar con hábitos saludables
El Junquillo en Cáceres, un barrio dormitorio en plena expansión que espera servicios
Mientras la transformación urbanística avanza a buen ritmo, el día a día de sus residentes sigue dependiendo en gran medida de otros puntos de la ciudad
Reclaman transparencia ante "contradicciones" con el proyecto de mina de litio en Cáceres
La Junta de Extremadura continúa analizando la documentación del proyecto de mina de litio, mientras grupos políticos como Somos Cáceres exigen al ayuntamiento "transparencia y claridad informativa"
El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
Ibahernando combina legado romano, disidencia cultural, tradiciones vivas y una gastronomía de dehesa que conquista al visitante desde el primer bocado
Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
Cuenta con 16 variedades, elaboradas con ingredientes ecológicos, masa madre y fermentaciones lentas
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Educación convoca otro llamamiento urgente para encontrar docentes de 18 especialidades en Extremadura