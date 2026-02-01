Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Estudios sitúan la incidencia en la región entre 180-190 casos anuales por cada 100.000 habitantes frente a los 150 ictus en España. Expertos lo asocian al mayor envejecimiento poblacional y factores de riesgo y recuerdan que el 90% de los ictus se pueden evitar con hábitos saludables

Mientras la transformación urbanística avanza a buen ritmo, el día a día de sus residentes sigue dependiendo en gran medida de otros puntos de la ciudad

La Junta de Extremadura continúa analizando la documentación del proyecto de mina de litio, mientras grupos políticos como Somos Cáceres exigen al ayuntamiento "transparencia y claridad informativa"

Ibahernando combina legado romano, disidencia cultural, tradiciones vivas y una gastronomía de dehesa que conquista al visitante desde el primer bocado

Noticias relacionadas

Cuenta con 16 variedades, elaboradas con ingredientes ecológicos, masa madre y fermentaciones lentas