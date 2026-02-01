Más oportunidades y menos barreras: la UEx y Fundación ONCE sellan una alianza clave

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández, y la directora de Programas con Universidades y Promoción de Talento Joven de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Isabel Martínez Lozano, firmaron el pasado viernes un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones con una vigencia de cuatro años renovables.

El objetivo del acuerdo es establecer una colaboración para promover iniciativas dirigidas a la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. Además, se quiere fomentar la contratación pública socialmente responsable.

Iniciativas

El acuerdo promueve actuaciones de asesoramiento mutuo para dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad de la UEx. También se desarrollarán acciones conjuntas de formación y se organizarán acciones divulgativas (seminarios, conferencias, congresos, cursos, etc) para la sensibilización del mundo universitario y profesional sobre la responsabilidad de todos en la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad.

La UEx participará en la Guía Universitaria para los Estudiantes con Discapacidad desarrollada por la Fundación ONCE. Del mismo modo, promoverá de forma conjunta investigaciones y estudios relacionados con la igualdad de oportunidades, la discapacidad y la accesibilidad universal y el diseño para mejorar su calidad de vida.

Isabel Martínez recordó que la Fundación ONCE lleva colaborando y trabajando con la Universidad de Extremadura desde hace más de 10 años "en todo lo que son políticas de promoción de la igualdad de oportunidades y que favorecen, no solo el acceso, también la permanencia y el progreso académico de las personas con discapacidad".

La LOSU

"La LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) es muy importante porque da un empujón serio hacia la mejora de las políticas inclusivas de las universidades. Establece un marco más garantista para los derechos de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, nuestro objetivo es apoyar que la reforma del artículo 49 de la Constitución Española pueda llevarse a la universidad", ha subrayado Martínez.

La reforma del Artículo 49 de la Constitución, aprobada en febrero de 2024, eliminó del texto la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". El nuevo texto se adapta en lenguaje y contenido a la realidad actual y a la terminología internacional. La nueva redacción del artículo 49 reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.

La Fundación ONCE quiere también promover la carrera docente e investigadora de los estudiantes con discapacidad, "cuantas más acciones inclusivas se desarrollan, más estudiantes con discapacidad afloran en las aulas", puntualizó. El rector agradeció la implicación de la Fundación ONCE "ayudando a que los estudiantes con algún tipo de discapacidad tengan las mismas oportunidades, recursos y el mismo acceso a la formación que se imparte en la universidad".

"Es una obligación que tenemos como institución pública al servicio de la sociedad, no solo porque la LOSU lo intensifique. En la UEx, por ejemplo, en la antigua Unidad de Atención al Estudiante hemos incluido la palabra inclusión y pasa a llamarse Unidad de Inclusión y Atención Educativa de la UEx". Subrayó el compromiso firme de la UEx para que las personas con discapacidad desarrollen su carrera investigadora y apunta que en Cáceres hay una estudiante que está terminando el doctorado, "cuanto más ayuda se da, más se anima la gente que la necesita a solicitarla".

"Es nuestra obligación como institución pública ayudar a quien más lo necesita", indicó. Por último, destacar que la UEx fue una de las 13 primeras universidades españolas que abrió sus puertas a los estudiantes con discapacidad intelectual, gracias a la convocatoria de la Fundación ONCE para el desarrollo de programas universitarios para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. El primer curso se clausuró en junio de 2018.