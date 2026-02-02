173 nuevos estudiantes comienzan su aventura Erasmus en la UEx: "Va a ser una experiencia increíble"

Empiezan una nueva aventura a miles de kilómetros de casa y cargados de ilusión. Así se han mostrado esta mañana los 173 estudiantes extranjeros que estudiarán este segundo cuatrimestre en la Universidad de Extremadura (UEx) a través de distintos programas de movilidad, como Erasmus y que esta mañana han recibido la bienvenida institucional con el tradicional acto de 'Welcome Day', celebrado simultáneamente en Cáceres y Badajoz.

En el campus cacereño, la Facultad de Derecho ha acogido el acto principal al que ha acudido Raissa Silva que, procedente de Brasil (de la Universidade Estadual de Feira de Santana), continuará sus estudios de Filología Hispánica y Portuguesa en Cáceres los próximos cinco meses. Para ella estar al lado de Portugal era un punto extra para elegir la UEx, que conoció a través del programa de auxiliar de conversación en su universidad. Por esto, además de estudiar, espera poder visitar el país vecino, descubrir los "bonitos paisajes" de Extremadura y conocer también su cultura y la gastronomía extremeña.

Para Anita Kolba, ucraniana pero estudiante de la Universidad de Szczecin (en Polonia), el reclamo para venir a Extremadura ha sido un compañero de universidad que está de Erasmus en la UEx y también que fue escenario del 'Juego de Tronos'. "Me parece una ciudad bastante auténtica", asegura Anita, que estudiará también Filología Hispánica en Cáceres.

En el grupo de bienvenida del campus cacereño también estaban Ambre Branco-Lucas, estudiante de Enfermería en Niort (Francia), que eligió Cáceres porque su facultad tiene un programa de intercambio con dos universidades de España, una en Barcelona y otra la UEx, y decidió decantarse por esta última porque le era más desconocida. "Espero mejorar mi español y aprender cómo funciona la Enfermería en España".

Desde el otro lado del Atlántico, también pasará este segundo cuatrimestre en la UEx Junior Martínez, procedente de la Universidad del Valle de México Veracruz (México). "Elegí Extremadura porque me han contado compañeros que estuvieron aquí antes que ha sido una buena experiencia para ellos y quiero vivirlo en primera persona". Estudia Ingeniería del Software y es su primera vez en España: "me encanta conocer culturas distintas y personas y siempre me ha gustado este país, por lo que ya he visto creo que va a ser una experiencia increíble".

El boca a boca entre los estudiantes es precisamente uno de los reclamos de la UEx para seguir atrayendo a estudiantes extranjeros cada curso, según ha señalado esta mañana Inés Gallardo, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura. Una oferta amplia e "interesante", la buena posición en los rankings internacionales de algunas de sus titulaciones y unas ciudades periféricas con un menor coste de vida respecto a las grandes capitales del país, son otras de las bondades para elegir la universidad extremeña, ha destacado Gallardo. "Aquí se siente muy bien acogidos y todo eso, al final, trasciende".

Tras la bienvenida institucional, en la que han estado presentes también el decano de Derecho y el concejal de Economía, los nuevos estudiantes han recibido una charla didáctica de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Cáceres que les han dado pautas de su situación legal en España según su nacionalidad y también les ha advertido de los peligros de no cumplir las normas en cuanto al botellón o el uso de drogas.

También distintos colectivos de la UEx, como el Consejo de Estudiantes y la Asociación Erasmus Student Network (ESN), les han acompañado en esta jornada y les ayudarán a hacer su estancia en Extremadura más agradable.