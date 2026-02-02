La Aemet pronostica lluvias moderadas y descenso de temperaturas en Extremadura este lunes 2 de febrero
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas en Extremadura oscilarán entre los 6 y 14 grados, con vientos fuertes del sur al suroeste y rachas muy fuertes
Efe
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 2 de febrero en Extremadura cielo cubierto o nuboso, con precipitaciones moderadas, que tenderán a remitir por la noche.
Serán persistentes en el primera mitad del día, especialmente en el norte, no se descartan algunas tormentas dispersas por la tarde y noche, y la cota de la nieve estará en 2.000 metros, bajando por la tarde y noche a 1.400 y 1.200 metros.
Las temperaturas sin cambios o en descenso, con termómetros que marcarán entre 7 y 14 grados en Badajoz y Mérida, 6 y 13 en Cáceres y 8 y 13 grados en Plasencia.
Viento del sur al suroeste, moderados a fuertes, con rachas muy fuertes.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles