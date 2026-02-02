Un extremeño en el olimpo de los cócteles: "Ahora hay que aguantar el podio»

El Campeonato Nacional de Coctelería ha celebrado una nueva edición en Mallorca, evento en el que participaron un total de 24 asociaciones regionales y más de 70 cocteleros de todo el país para plasmar sus ideas creativas en este tipo de bebidas. Tras una reñida competición, el extremeño Antonio Gutiérrez logró alzarse con el oro tras presentar ‘Hanami’, su última propuesta inspirada en la tradición ancestral japonesa consistente en contemplar los árboles en flor.

Modalidad ‘Sparkling’

La modalidad en la que competía era ‘Sparkling’, una categoría que exige como requisito a sus participantes finalizar sus fórmulas líquidas candidatas con cava. El propio Gutiérrez señala que, tanto para elaborar ‘Hanami’ como el resto de cócteles con los que ha participado en los diversos campeonatos (en total, cinco regionales y cuatro nacionales), debe informarse de forma previa y exhaustivamente sobre las bases de dicha modalidad: «Es uno de los factores más importantes. Conocer las bases en las que se te indica que no puedes pasar de ciertos ingredientes o utilizar determinadas bebidas alcohólicas. A partir de ahí vas ensayando con la idea que tengas en mente».

Ingredientes innovadores

El coctelero, nacido en el municipio pacense de Alange, revela los ingredientes secretos de esta creación líquida con tonos rosados: como destilado emplearon el Pisco, un tipo de aguardiente chileno elaborado con uva, y el licor de flor de sauco, elemento que aportará esas «notas de flor», tal y como indica el ‘bartender’. Para el «toque ácido y terroso», el creador empleó puré de ruibarbo, planta cuyo tallo es comestible. Del mismo modo destaca el uso del té blanco, que el protagonista utilizó frío e infusionado con jazmín. Finalmente, la guinda del pastel se planta con unas gotas de bitter de ciruela, una especie de tónico cuya concentración cuenta con numerosas hierbas y toques de esta fruta que permitirán potenciar el sabor final del cóctel.

Presentación final del cóctel ‘Hanami’. / Cedida

Sus andaduras en la especialización de este tipo de bebidas arrancaron en la Escuela de Hostelería de Mérida. Allí, Manuel Jiménez, actual Presidente de la Asociación de Bartenders y Sous-viennes de Extremadura, impartió una masterclass de coctelería. Aquel fue el primer contacto de Antonio Gutiérrez con el cóctel y su preparación, y generó tal interés en él que se decidió a realizar numerosos cursos y másteres para vivir de ello.

Una región coctelera

A pesar de que el ‘bartender’ habla de un evidente atraso de la región en este sector con respecto al nivel nacional, Gutiérrez se sincera sobre la cada vez más positiva acogida que está teniendo el cóctel en Extremadura: «Poco a poco la región se va abriendo más al mundo del cóctel, sobre todo desde el punto de vista de los clientes, que ya prefieren decantarse por un trago bien elaborado antes que por un simple cubata».

Además, Antonio no duda en resaltar orgulloso su «amor» por la tierra de donde viene. Reconoce que, en sus recorridos por los diferentes campeonatos de España, siempre viaja con su bandera de Extremadura a hombros, y que «una vez que aterrizo en la ciudad que sea, no me la quito».

Dentro de este contexto, el coctelero manifiesta así sus ganas de elaborar una de estas bebidas con referencia a su tierra. Un reto que, a pesar de que no se pueda dar en un periodo corto de tiempo (al menos no en el mundo de la competición, puesto que deben regirse por unas bases y productos específicos), sí se postula como uno de sus objetivos principales en su carrera profesional: «Si bien es cierto que a veces nos complicamos de más y nos vamos a la otra parte del mundo, como ha ocurrido con ‘Hanami’, realizaremos algún cóctel con toques a Extremadura».

Bebidas con sello extremeño

Con esa mirada puesta en el futuro, Antonio Gutiérrez ya se plantea sellar su identidad extremeña dentro de la coctelería apostando por «líquidos autóctonos», como el de bellota, que últimamente ha incrementado su venta puesto que se puede servir con o sin alcohol. El ‘bartender’ tampoco descarta trabajar con otros destilados regionales, como el kirch, un aguardiente elaborado a partir de cerezas del Valle del Jerte, capaz de aportar matices únicos a sus creaciones.

Pero, Gutiérrez no pierde de vista su faceta más competitiva: su objetivo principal se centra en «aguantar el podio» en las futuras competiciones nacionales, demostrando que Extremadura también tiene mucho que decir en este panorama: «A medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta del mérito que tiene llegar hasta donde estoy, y creo que eso hay que disfrutarlo», señala.