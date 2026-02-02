Ayudas para la retirada de amianto en Extremadura: hasta 20.000 euros por centro de trabajo

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes (2 de febrero) una resolución por la que se convocan las subvenciones destinadas a la retirada de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto y a la instalación de medidas de protección contra caídas de altura en centros de trabajo de la región durante 2026. La Junta de Extremadura ha indicado que se trata de dos líneas de ayuda con una dotación total de 200.000 euros.

Dos líneas de subvención

La primera línea financia la retirada, en centros de trabajo, de cubiertas ligeras que contengan materiales con amianto, siempre que la actuación sea realizada por una empresa especializada inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). En este caso, la ayuda subvenciona el 85% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros por centro de trabajo.

La segunda línea se centra en la instalación de medidas de protección en trabajos de mantenimiento en cubiertas, mediante la colocación de líneas de vida permanentes. Para esta modalidad, la subvención alcanza el 50% de la inversión, con un máximo de 5.000 euros por centro de trabajo.

Si se solicita de forma conjunta ambas líneas, el máximo global no podrá superar los 25.000 euros por centro de trabajo.

Plazo y tramitación

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, desde el 3 hasta el 23 de febrero. Las solicitudes se tramitarán por vía electrónica a través del Punto de Acceso General Electrónico. El procedimiento se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica.

El riesgo del amianto

La convocatoria se enmarca en las actuaciones orientadas a reducir riesgos laborales en entornos industriales y de mantenimiento. El amianto (o asbesto) está considerado un material peligroso cuando sus fibras pueden liberarse y ser inhaladas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves asociadas a la exposición, especialmente en trabajos de manipulación o retirada de cubiertas antiguas. Por ello, la normativa exige que la retirada se realice por empresas especializadas y registradas, con protocolos de seguridad específicos.