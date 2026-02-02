El Certamen de Pintura Laura Otero anuncia una mayor cuantía económica para los ganadores de su XV edición

El pasado 30 de enero se presentaron las nuevas bases de la XV edición del Certamen de Pintura con una novedad muy gratificante para los futuros premiados: la cuantía económica que recibirán es mayor que en pasadas ediciones. Las obras se expondrán del 5 de junio al 10 de julio en las salas de exposiciones itinerantes del complejo cultural ‘Palacio Obispo Solís, de Miajadas. La Fundación Laura Otero apuesta un año más por la cultura regional y nacional gracias a su consolidado concurso de pintura.

Consulta las bases aquí

Consulta las bases aquí

Una cita que, el pasado año, contó con la participación de más de sesenta artistas del panorama nacional y regional extremeño.

“Para esta edición, nuestro objetivo es que se presenten, como mínimo, los mismos participantes que en la pasada edición. Para nosotros es un orgullo formar parte de una iniciativa que apuesta por el desarrollo cultural de nuestro país”, afirma Eugenio Manzano Otero, director de la Fundación Laura Otero.

¿Cómo participar en la XV edición del certamen de pintura Laura Otero?

Hasta el 28 de mayo, artistas de todo el país podrán participar en la XV Edición del Certamen de Pintura Solidario creado en 2010 por la Fundación Laura Otero. Para ello, los participantes deben presentar sus obras de forma anónima, debidamente embaladas, con el título en el exterior del embalaje y, en su interior, un sobre cerrado con el mismo título y con la siguiente documentación:fotocopia del DNI del autor, su CV; ficha técnica de la obra (título / año de realización / técnica – Medidas), imagen de la obra en soporte digital (formato jpg de 3 megapíxeles como mínimo),indicación de la posición para ser expuesta y valor de la obra o tasación aproximada.

Obra ganadora en 2025. / EL PERIÓDICO

Los ganadores recibirán un cheque como premio

En cuanto a los premios, el ganador del certamen obtendrá un galardón de 8.000 euros; el segundo premiado será obsequiado con 4.000 euros y quién se alce con el premio ‘Extremadura’ recibirá 2.000 euros. Todos ellos en metálico y resueltos por un jurado compuesto por Laura Manzano Otero, presidenta de la Fundación Laura Otero, Francisco Escalera González (ganador del primer premio en 2025), y demás personalidades, que se mantendrán en el anonimato,para garantizar el cumplimiento de las normas, hasta la fecha de la entrega de galardones.

Dicho jurado hará públicos los tres ganadores el 5 de junio, viernes, durante la celebración de la gala de entrega de premios, en el patio del complejo cultural Palacio Obispo Solís, de Miajadas.

Se trata de uno de los centros culturales del ayuntamiento de Miajadas, que cuenta con varios espacios donde se expondrán algunas de las obras de los participantes de esta XV edición. La muestra podrá visitarse del 5 de junio al 10 de julio, en las salas de exposiciones itinerantes ‘Los Molinos’ y ‘El Toril’.

Un certamen que el pasado año contó con Francisco Escalera González, autor de 'Ribadesella II’,como ganador del primer premio.

El pintor recreó un óleo sobre lienzo de un paisaje de la localidad asturiana en el que dio rienda suelta a la expresión, con una paleta de color en la que predominan los verdes.

El segundo puesto fue para el gaditano Fernando Devesa, con la obra, ‘Casa puerta abandonada’y el accésit fue para la obra 'Jamás comerán del mismo plato el pez y el gato', del extremeño Víctor José Barbero.

Una cita con el arte que no sería realidad sin la incondicional ayuda de José Massa Solís, insigne pintor cacereño (nacido en 1935 en Miajadas, Cáceres), que apoyó desde el inició a la creación de este concurso. “Massa nos prestó desde el primer Certamen su ayuda pues nos redactó las bases para el mismo y posteriormente, durante varios años, fue el presidente del jurado. Desde aquí mi eterno agradecimiento, amigo Massa,” concluye Eugenio Manzano.

El origen de todo

El Certamen de Pintura Laura Otero se creó en el año 2010, a través de la Fundación del mismo nombre, con el fin de ofrecer un acto cultural a los clientes de energía eléctrica del Grupo Laura Otero. Lo explica así Eugenio Manzano:“Siempre hemos querido devolver a nuestros clientes el apoyo que nos han brindado con su fidelidad, haciendo de ello una empresa más fiable y con mejor calidad de servicio a lo largo de más de un siglo. Por ello, nació el Certamen de Pintura Laura Otero, con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes una cita anual con la cultura en la que la participación de los artistas de nuestra zona son parte de él. Se creó así un accésit para los autores de obras de la zona de distribución de energía eléctrica del Grupo: Miajadas, Zorita, La Cumbre, Escurial, Campo Lugar y Abertura”.

Un galardón, el accésit, que en 2016 se decidió ampliar y, por tanto, pasó a denominarse ‘Extremadura’, al objeto de premiar a los autores de obras que no solo residieran en las zonas distribuidoras de energía del grupo empresarial sino en toda la comunidad autónoma. Aunque siempre pueden participar en la sección general.

Noticias relacionadas

Desde entonces, salvo en 2020 -año en el que el país se vio inmerso en una crisis sanitaria provocada por la Covid-19-, se celebra este concurso de pintura que, cada vez, cuenta con mayor participación.