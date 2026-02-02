Extremadura invierte más de 215.000 euros para avanzar en ciberseguridad

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha puesto en marcha un nuevo conjunto de actuaciones destinadas a seguir avanzando en la protección digital de la región, fortaleciendo la ciberseguridad del tejido empresarial y promoviendo una cultura digital segura entre empresas y ciudadanos.

Se trata del proyecto CIBERREG, que ha sido adjudicado por un importe de 215.748'70 euros y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (ETDE27), que sitúa la confianza digital como uno de los pilares del progreso económico y social.

Un conjunto de medidas

La junta ha señalado que en el último año Extremadura ha dado "pasos decisivos" para construir un modelo de región digital más segura. Entre las principales actuaciones destacan la puesta en marcha del programa CIBEREXT, orientado al fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad; el impulso del futuro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) regional para proteger infraestructuras y servicios públicos; el desarrollo de iniciativas de formación y sensibilización; y la integración de la seguridad como eje transversal de la ETDE27.

El programa se desplegará entre febrero y mayo e incluirá iniciativas de divulgación, concienciación y comunicación dirigidas a pymes y profesionales, pero también de manera muy especial al conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de fomentar hábitos digitales seguros, prevenir riesgos y fortalecer la confianza en el uso cotidiano de la tecnología.

En Cáceres y Badajoz

Entre las actuaciones previstas se encuentra la celebración de una jornada de sensibilización en materia de ciberseguridad, programada para el mes de abril en Cáceres, así como la ceremonia de entrega de premios del concurso de ciberseguridad, que tendrá lugar en mayo en Badajoz. Ambos encuentros contribuirán a visibilizar el talento regional y a consolidar un ecosistema innovador y preparado para los desafíos del entorno digital.

La ejecución de CIBERREG correrá a cargo de la unión temporal de empresas formada por TICsmart y TechHeroX, responsables de desarrollar las acciones de sensibilización, comunicación y dinamización del ecosistema empresarial de ciberseguridad en Extremadura.

Estrategia regional

La Junta de Extremadura ha señalado que con este plan "continúa ampliando una estrategia regional ya en marcha que concibe la ciberseguridad como un elemento esencial para el crecimiento sostenible, la innovación empresarial y la protección de la sociedad extremeña ante los riesgos del entorno digital".

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha señalado que "la Junta mantiene un compromiso firme con la ciberseguridad, y lo demuestra con proyectos como CIBEREXT y con iniciativas como la que hoy ponemos en marcha. Los informes de las principales empresas del sector sitúan a Europa y a España en el foco de la ciberdelincuencia, lo que obliga a las administraciones públicas a reforzar las acciones de sensibilización y formación dirigidas tanto a las empresas como a la ciudadanía".

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha subrayado que "la ciberseguridad ya no es solo una cuestión tecnológica; es una condición necesaria para la competitividad de nuestras empresas, la protección de nuestros servicios y la tranquilidad de la ciudadanía. Extremadura está dando pasos firmes para situarse entre las regiones que entienden la seguridad digital como una inversión estratégica de futuro".

De este modo, se busca mejorar la resiliencia digital del tejido productivo regional y contribuir a una sociedad mejor preparada frente a las amenazas tecnológicas. En este sentido, Preciado ha añadido que "la transformación digital solo puede ser real si es segura. Con CIBERREG reforzamos la prevención, generamos cultura de protección y tanto a nuestras empresas como a nuestros ciudadanos en un proceso de digitalización que debe ser, ante todo, confiable".

Una hoja de ruta

Coslado ha añadido que "este proyecto es un buen ejemplo de ese enfoque y se integra, al igual que CIBEREXT, en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura aprobada en 2024, que marca la hoja de ruta para utilizar la digitalización como motor de transformación del territorio".

Estas acciones forman parte de la hoja de ruta de la ETDE27, orientada a impulsar una transformación digital segura, inclusiva y generadora de oportunidades. En un contexto en el que los ciberataques crecen en volumen y sofisticación, la ciberseguridad se configura como un elemento imprescindible para proteger la actividad económica, garantizar los derechos digitales de los ciudadanos y reforzar la confianza en los servicios públicos.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto CIBERREG que desarrolla la Junta de Extremadura en colaboración con INCIBE y que está cofinanciado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Unión Europea- NextGenerationEU).