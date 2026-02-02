Extremadura tiene este lunes 19 presas desembalsando por el paso de la tercera borrasca consecutiva

Extremadura registra este lunes una situación hidrológica marcada por los efectos encadenados de las borrascas de los últimos días, con 18 presas desembalsando en el conjunto de la región y varios ríos superando los umbrales de aviso amarillo, naranja y rojo, según la información facilitada por las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana. Ambas administraciones han mantenido activos los protocolos de seguimiento y han recomendado extremar la precaución en las zonas próximas a los cauces. Son las consecuencias acumuladas del paso de las borrascas Joseph y Kristin, y ahora Leonardo.

Tajo: seis estaciones en aviso rojo en Cáceres

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de que, a las 13.30 horas de este lunes, seis estaciones de aforo (miden tramos de ríos) de la provincia de Cáceres superan el umbral de aviso hidrológico rojo, una situación catalogada como muy peligrosa, con probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes de vías de comunicación.

Los cauces afectados han sido:

Cuerpo de Hombre en Cotos

Salor en Membrío

Tiétar en Valverde de la Vera-Losar

Alagón en Coria

ROEA Piedras Albas

ROEA Pozo del Rey

Cáceres: siete presas abiertas

La CHT ha señalado que seis presas de titularidad pública están desembalsando con aviso amarillo, una situación que advierte de niveles superiores a los habituales y de un escenario potencialmente peligroso para las actividades humanas aguas abajo, en cauces y márgenes. Además, la presa de Guadiloba, gestionada por el Ayuntamiento de Cáceres, se ha mantenido este lunes en aviso naranja, un nivel que implica peligro real para las actividades en el cauce y posibles inundaciones en zonas limítrofes:

Rosarito (330 m3/s) (enclava en el río Tiétar, en el límite entre Cáceres y Toledo, sus efectos hidrológicos de dejan sent¡ir directamente en Cáceres)

Jerte (80m3/S)

Borbollón (50m3/s)

Árrago (contraembalse) (50m3/s)

Rivera de Gata (25 m3/s)

Villar de Plasencia (1,50 m3/s)

Guadiloba (40m3/s)

El organismo recuerda que la información de caudales y desembalses puede consultarse en tiempo real en el sistema SAIH Tajo y que los avisos se comunican de forma inmediata a las autoridades de Protección Civil, competentes en la gestión de las situaciones de emergencia.

Guadiana: dos estaciones en rojo y 12 presas aliviando

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tiene 12 presas aliviando mediante desembalses naturales, envíos a otros embalses o aperturas parciales de desagües de fondo. El organismo destaca que la mejora del cauce del río Gévora ha permitido abrir los desagües de fondo de la presa de Villar del Rey, incrementando su capacidad de respuesta ante nuevos episodios de lluvias. Estos son los pantanos que evacuan agua:

Azud de Lavadero (río Ruecas)

García de Sola (río Guadiana)

Gargáligas (río Gargáligas)

Cubilar (río Cubilar)

Los Molinos (río Matachel)

Tentudía (río Bodión)

El Boquerón (arroyo de El Rosal)

Proserpina (arroyo de las Pardillas)

Villar del Rey (río Zapatón)

Los Canchales (rivera de Lácara)

Horno Tejero (rivera de Lácara)

La Colada (río Guadamatilla)

La CHG precisa que el desembalse de Villar del Rey ha supuesto un nivel naranja en el cauce del río Zapatón, aunque ha recalcado que la maniobra se realiza de forma controlada y no ha generado riesgo para la población.

Aforos rojos

En la cuenca del Guadiana, dos estaciones de aforo han superado el umbral de aviso hidrológico rojo:

Aljucén en Aljucén (río Aljucén)

Lorianilla en Montijo (arroyo de Lorianilla)

Seguimiento y recomendaciones

Ambas confederaciones han coincidido en que se mantiene una vigilancia constante de la evolución de los caudales y de los niveles de embalse, en coordinación con Protección Civil y las administraciones autonómicas. Asimismo, han recomendado seguir los avisos meteorológicos y extremar la precaución en las zonas cercanas a los ríos, ante la posibilidad de nuevos incrementos de caudal en los próximos días.