¿Esto es 'Fiablex' o no? Así funciona la App extremeña que ayuda a detectar estafas con un solo clic

Hay preguntas que se repiten en cualquier casa: ¿Esto será verdad? ¿Me están intentando engañar? ¿Pincho o no pincho? A José Miguel Rodríguez esas dudas le sonaban demasiado, porque las oía una y otra vez en su entorno más cercano. «Mi amigo y mi familia siempre se preguntaban si algo era fiable o no», cuenta este ingeniero informático de Jerez de los Caballeros. Y, como ocurre con muchas ideas útiles, la solución empezó por lo cotidiano. «¿Por qué no creo una aplicación que detecte automáticamente sin necesidad de pasar por mí?», pensó.

Así nació Fiablex, una herramienta que pretende ser, ante todo, accesible. Rodríguez lo tenía claro desde el inicio: si el objetivo era ayudar a cualquier persona y, especialmente, a quienes más sufren los fraudes, la App no podía ser complicada. Y esa filosofía se nota en el uso, pues hay dos maneras básicas de comprobar si algo huele mal. Por un lado, el usuario puede copiar y pegar un texto que le haya llegado por SMS o correo electrónico. Por otro, puede escribir manualmente la información si lo que quiere es comprobar una página web concreta.

El creador insiste en que la clave está en no exigir conocimientos técnicos. «Siempre me han dicho que lo que más les gusta de la aplicación es el funcionamiento porque es supersimple», afirma. Ese diseño pensado para «cualquier persona adulta» es, según él, lo que está marcando la diferencia en la primera acogida. Fiablex se lanzó a finales de noviembre, aunque detrás había un recorrido previo.

Rodríguez trabaja por cuenta ajena y la App empezó como un proyecto paralelo, también como una forma de mantenerse al día en su profesión. «Yo esto lo hago como forma de irme actualizando con las nuevas tecnologías...», sostiene. La evolución se aceleró cuando entró en el programa Impulsa Star-Ups de la Cámara de Comercio, donde ha recibido mentorización y apoyo para validar la idea. «Eso hizo que yo me motivase más y que empezase a desarrollar la aplicación», señala.

Hoy, la aplicación se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, y los números reflejan un tirón inicial notable. Rodríguez atribuye parte del impulso a la difusión reciente en los medios, pero también a la utilidad real: «La acogida está siendo muy buena... Los usuarios que han tenido la aplicación sostienen que no han tenido que usar la tarjeta ni un PIN», apunta, y eso destaca esa sensación de confianza y facilidad.

Redes sociales

El proyecto ha encontrado además un altavoz con las redes sociales, de las que se hace cargo su hermana Fátima. A raíz de las recomendaciones del programa de la Cámara de Comercio, abrió perfiles en Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube y X. Y el salto fue inmediato. «Subí un vídeo relacionado con la estafa de Endesa que se hizo viral y ya tiene más de 450.000 visualizaciones», relata. Poco después, decidió publicar otro explicando qué haría él en ese caso.

El efecto de las redes, sin duda, se notó en la App: «Solo en un día entraron más de 1.200 usuarios y actualmente hay unos 2.000 registrados», detalla. Para un proyecto joven, son cifras que alimentan una ambición que ya mira más allá de la región: llegar a nivel nacional y, si se puede, internacional.

Fiablex, por ahora, es gratuita y sin anuncios. Y no es casualidad. «No he querido poner anuncios porque al final en muchos anuncios vienen muchas estafas; no me quería arriesgar a que en mi propia aplicación se muestren anuncios que son estafas», explica. El plan del jerezano pasa por mantener gratuita «de por vida» la función básica -verificar si algo es fiable- mientras siga sosteniendo el proyecto. «Quiero democratizar lo que es la ciberseguridad y que cualquier usuario, independientemente de su poder adquisitivo, la pueda utilizar», subraya.

La monetización, si llega, irá por otros caminos. Rodríguez plantea colaboraciones con empresas que quieran aparecer verificadas en la aplicación tras un proceso de «verificación y auditoría». También prepara una línea de servicios más especializada: recuperación de dinero por estafas, pero con un enfoque que busca generar confianza: «Se cobraría solo a éxito», explica. Es decir, si no se recupera el dinero, el usuario no paga; si se recupera, se abonaría un porcentaje o una parte vinculada al trabajo realizado, con apoyo de perfiles legales expertos.

Marca Extremadura

El nombre también tiene mensaje. «Yo soy de Jerez de los Caballeros y Extremadura va por delante siempre en lo que intento hacer», dice. En Fiablex conviven «fiable» y esa «X» que funciona como guiño a la tierra: «Quiero darle visibilidad a lo que es Extremadura. Somos una tierra infravalorada, pero los que nos conocen de verdad saben el potencial que tenemos».

Rodríguez trabaja ya en una versión para empresas, pero en formato plugin para Gmail y Outlook, con idea de probarlo primero en entornos cercanos, como la Cámara de Comercio. Un botón en el correo que, según explica, permitiría comprobar la fiabilidad de un mensaje según enlaces y otros elementos. Mientras tanto, la meta es seguir puliendo la herramienta y hacerla llegar lejos. n