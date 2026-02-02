Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las empresas de Cáceres enfrentan en 2026 desafíos como los altos costes laborales y la falta de personal cualificado, según una encuesta realizada por Eurocámaras y la Cámara de Comercio

La adaptación del trazado al AVE activa los primeros trabajos para desarrollar la estrategia urbana diseñada por los ganadores de Europan, con el objetivo de mejorar la conexión entre los barrios

José Miguel Rodríguez, ingeniero informático de Jerez de los Caballeros, ha desarrollado una aplicación que permite a los usuarios comprobar si SMS, correos electrónicos y webs sospechosas responden o no a una estafa. Fiablex es gratuita, sin anuncios y nace en Extremadura para frenar engaños digitales

La escasez de plazas obliga a conductores y peatones a asumir riesgos en los accesos al recinto, mientras los usuarios reclaman soluciones antes de que se complete la segunda fase del hospital

Entre las crecidas del río Salor y la falta de un acceso alternativo plenamente operativo, este paraje arrastra desde hace años un conflicto sin resolver que afecta de forma directa a la vida cotidiana de sus residentes