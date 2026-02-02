Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los costes laborales y la falta de personal cualificado ponen contra las cuerdas al tejido empresarial de Cáceres en 2026
Las empresas de Cáceres enfrentan en 2026 desafíos como los altos costes laborales y la falta de personal cualificado, según una encuesta realizada por Eurocámaras y la Cámara de Comercio
Un nuevo Navalmoral para coser la fractura norte-sur sin soterrar las vías del tren
La adaptación del trazado al AVE activa los primeros trabajos para desarrollar la estrategia urbana diseñada por los ganadores de Europan, con el objetivo de mejorar la conexión entre los barrios
¿Esto es 'Fiablex' o no? Así funciona la App extremeña que ayuda a detectar estafas con un solo clic
José Miguel Rodríguez, ingeniero informático de Jerez de los Caballeros, ha desarrollado una aplicación que permite a los usuarios comprobar si SMS, correos electrónicos y webs sospechosas responden o no a una estafa. Fiablex es gratuita, sin anuncios y nace en Extremadura para frenar engaños digitales
La falta de aparcamiento ahoga el entorno del Hospital Universitario de Cáceres: "Prefiero una multa de 100 euros antes que dejar el coche lejos"
La escasez de plazas obliga a conductores y peatones a asumir riesgos en los accesos al recinto, mientras los usuarios reclaman soluciones antes de que se complete la segunda fase del hospital
Cuartos del Baño: el relato de un aislamiento crónico en Cáceres
Entre las crecidas del río Salor y la falta de un acceso alternativo plenamente operativo, este paraje arrastra desde hace años un conflicto sin resolver que afecta de forma directa a la vida cotidiana de sus residentes
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles