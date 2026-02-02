Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Especialistas extremeños en la unidad de ictus del Hospital Universitario de Cáceres.

Especialistas extremeños en la unidad de ictus del Hospital Universitario de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los costes laborales y la falta de personal cualificado ponen contra las cuerdas al tejido empresarial de Cáceres en 2026

Las empresas de Cáceres enfrentan en 2026 desafíos como los altos costes laborales y la falta de personal cualificado, según una encuesta realizada por Eurocámaras y la Cámara de Comercio

Un nuevo Navalmoral para coser la fractura norte-sur sin soterrar las vías del tren

La adaptación del trazado al AVE activa los primeros trabajos para desarrollar la estrategia urbana diseñada por los ganadores de Europan, con el objetivo de mejorar la conexión entre los barrios

¿Esto es 'Fiablex' o no? Así funciona la App extremeña que ayuda a detectar estafas con un solo clic

José Miguel Rodríguez, ingeniero informático de Jerez de los Caballeros, ha desarrollado una aplicación que permite a los usuarios comprobar si SMS, correos electrónicos y webs sospechosas responden o no a una estafa. Fiablex es gratuita, sin anuncios y nace en Extremadura para frenar engaños digitales

La falta de aparcamiento ahoga el entorno del Hospital Universitario de Cáceres: "Prefiero una multa de 100 euros antes que dejar el coche lejos"

La escasez de plazas obliga a conductores y peatones a asumir riesgos en los accesos al recinto, mientras los usuarios reclaman soluciones antes de que se complete la segunda fase del hospital

Cuartos del Baño: el relato de un aislamiento crónico en Cáceres

Entre las crecidas del río Salor y la falta de un acceso alternativo plenamente operativo, este paraje arrastra desde hace años un conflicto sin resolver que afecta de forma directa a la vida cotidiana de sus residentes

