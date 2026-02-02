Un nuevo Navalmoral para coser la fractura norte-sur sin soterrar las vías del tren

Las vías del tren llevan décadas dividiendo Navalmoral de la Mata en dos. La adaptación del trazado ferroviario a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura ha reabierto el debate sobre cómo coser esa fractura urbana, en una localidad donde el crecimiento solo puede producirse hacia el norte.

El ferrocarril atraviesa el municipio desde hace años y separa físicamente los barrios del norte y del sur. Sin embargo, las obras necesarias para adecuar el trazado a los estándares de la alta velocidad han añadido nuevos condicionantes, como infraestructuras de seguridad y cerramientos, que reducen la permeabilidad y dificultan aún más el paso de un lado a otro del municipio.

A esta barrera se suma la antigua carretera nacional y una franja de suelo industrial degradado entre ambas infraestructuras. Con el objetivo de resolver el problema, la Junta de Extremadura presentó el caso de Navalmoral al concurso internacional Europan, considerado uno de los certámenes de arquitectura más prestigiosos del panorama emergente, dirigido a jóvenes del sector. Para este emplazamiento se recibieron nueve propuestas.

Los arquitectos Borja Santurino, Luis Manovel y Jaime Barreiro resultaron ganadores el pasado mes de noviembre. Su proyecto, 'Action//Re-action', ofrece una hoja de ruta para afrontar uno de los mayores retos estructurales del municipio y fue seleccionada por el jurado por ser "sensata y ambiciosa", al plantear una mejora integral de la conectividad urbana, tanto entre los barrios separados por las infraestructuras ferroviarias como en la conexión longitudinal entre las zonas de El Prado y Los Viñazos.

La situación del proyecto

Tras el fallo, la Junta anunció su intención de formalizar un contrato con los ganadores para desarrollar el proyecto. Borja Santurino, de 39 años, explica que ya han mantenido una primera reunión de trabajo, celebrada en diciembre, en la que participaron representantes del Ejecutivo regional, del Ayuntamiento de Navalmoral y de ADIF. "Parece que hay mucho interés en llevarlo a cabo porque es una problemática real que hay que resolver. Estamos pendientes de esa segunda reunión".

Aunque todavía no se ha firmado ningún contrato, los arquitectos se han comprometido a elaborar una propuesta concreta de cara a un primer encargo, ya que el proyecto se concibe como un plan colaborativo que se desarrollará de forma coordinada con las actuaciones que ya están impulsando la Junta y ADIF, centradas en la transformación de la estación ferroviaria y su entorno.

Los trabajos incluyen la construcción de dos nuevos andenes cubiertos por marquesinas y unidos por un paso inferior con ascensores, la creación de una nueva plaza peatonal de acceso a la estación en el exterior, la rehabilitación del edificio histórico y la renovación del interior con espacios más amplios y servicios añadidos para los viajeros.

"Lo que proponemos como arquitectos es ser ese equipo de coordinación que tenga la visión general del municipio y que integre todos estos cambios para estructurar realmente la solución en tres acciones: reconectar el municipio sur-norte, renaturalizar toda la zona que está bastante deteriorada y reactivar todo ese espacio que hay entre el norte y el sur de Navalmoral, que ahora ha quedado un poco vacío", subraya Manovel, de 29 años.

Estrategia de futuro

El arquitecto puntualiza que se trata de una estrategia de futuro y no de una solución inmediata, ya que requiere colaboración entre distintos agentes y una planificación a largo plazo, pero la propuesta contempla actuaciones pequeñas y progresivas para que la ciudadanía vaya notando mejoras poco a poco.

Y es que según explican los autores, el caso de Navalmoral es especialmente sensible,porque la fractura que provoca el ferrocarril debe resolverse sin soterrar la vía, mediante una red de pasarelas y pasos inferiores. Cuando realizaron el análisis previo del municipio, se dieron cuenta de que el problema no es exclusivo del cambio de la vía convencional al AVE.

"La separación entre el sur y el norte viene también de la carretera nacional y del espacio industrial intermedio, que mira a la nacional y da la espalda al sistema urbano. Por eso, queríamos generar una estrategia para esponjar todo ese conjunto", explica Jaime Barreiro, de 28 años.

Así, la idea es que pasar por debajo o por encima de la vía sea una experiencia agradable, un punto de atracción y no solo una zona de paso. Se trata crear usos, espacios públicos y una red continua de zonas verdes que invite a desplazarse a pie o en bicicleta, reduciendo la dependencia del coche. Así, mediante la renaturalización del suelo industrial degradado, la dotación de una visión global a los cruces —tejiendo una malla continua— y la creación de usos, eventos y actividades se puede generar atractivo en estas zonas.

La particularidad de Navalmoral

La clave de la propuesta, insisten los arquitectos, es que no apuesta por soterrar la vía, una opción que consideran inviable, sino que plantea un marco urbano capaz de funcionar "incluso sin nuevas pasarelas, contando con los pasos existentes. Es una propuesta a nivel urbano".

Son conscientes de que el problema es común en muchas ciudades españolas por las decisiones urbanísticas anteriores. Sin embargo, Navalmoral presenta la particularidad de que "su crecimiento está obligado hacia el norte, mientras que la vía del tren y la nacional se colocaron precisamente ahí, creando una barrera. Eso hace que el reto sea mayúsculo".

En términos sencillos, explican, la vía del tren ya dividía el pueblo, pero era permeable. Con la llegada de la alta velocidad han aparecido nuevos elementos de seguridad que limitan el cruce directo. "Ahí entran nuestras soluciones, pero también las que ya se están ejecutando. Ya se está actuando", apunta Manovel.

Con 'Action//Re-action', estos jóvenes arquitectos han planteado una estrategia que funciona tanto a escala territorial como en la vida cotidiana. No es un proyecto cerrado, sino que permite intervenciones de distinto tamaño a lo largo del tiempo, con el objetivo de coser una fractura histórica del municipio y acompañar su crecimiento futuro.