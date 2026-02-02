El PSOE y Unidas critican el "teatro electoral" en la negociación de la investidura de Guardiola

El PSOE y Unidas por Extremadura han criticado este lunes el "teatro" en el que se han convertido las negociaciones para la investidura de María Guardiola, a su juicio bloqueadas por el "tacticismo político" del PP y Vox. "Exremadura no les interesa nada. A ver qué ocurre en Aragón este fin de semana, o esperaremos a Castilla y León o Andalucía", ha lamentado la portavoz socialista, Piedad Álvarez, que insta a Guardiola a explicar los motivos por los que no hay acuerdo con Vox y qué está ocurriendo en esa negociación "oscura".

Álaverez ha pedido a la presidenta de la Junta en funciones que reflexione sobre si el problema de la parálisis pudiera ser ella, en tanto que no fue capaz de aprobar los presupuestos, "malgastó" siete millones de euros en adelantar las elecciones y no hasido capaz aún de formar gobierno. "Nosotros esperamos muy poco, pero si ha convocado las elecciones, ha perdido 10.000 votos y todavía no sabe ni conformar gobierno, alomejor se tenía que pensar si en vez de la solución es el problema de lo que estamos viviendo", ha señalado.

"Espectáculo dantesco"

En la misma línea se ha expresado la coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, que considera que los extremeños "no votaron este espectáculo dantesco, este falso teatro" en el que PP y Vox están pensando más en las elecciones convocadas en Aragón o Castilla y León que en los intereses de Extremadura. Así, ha criticado la "pelea pimpinelesca" que están protagonizando ambas formaciones, a su juicio la misma "falsa pelea" que durante años mantuvieron PP y PSOE.

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández. / UNIDAS POR EXTREMADURA

Fernández ha recordado que el PP y Vox ya se pusieron de acuerdo la pasada legislatura para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática o la Consejería de Igualdad, demostrando así que tienen "programas similares". De esta forma, les ha pedido que "dejen este espectáculo y se pongan a trabajar", porque no se puede seguir teniendo paralizada la Asamblea de Extremadura, informa Europa Press.

Guerra de tuits

Ambas dirigentes se han referido además al "espectáculo bochornoso" que los portavoces de PP y Vox protagonizaron el pasado sábado en redes sociales, y que finalmente llevaron a José Ángel Sánchez Juliá (PP) a confirmar que Guardiola se someterá a la investidura en tiempo y forma pese a la falta de acuerdo.

"Es otro capítulo más triste de la política extremeña, dos portavoces enfrentados en una guerra en los medios virtuales cuando no sabemos si hablan o no hablan. Titulares, cruces de acusaciones, tuits que van, tuits que vienen, pero Extremadura sigue paralizada como desde el pasado mes de octubre", ha reprochado la portavoz socialista.

Álvarez ha criticado además que el PP culpe ahora al PSOE por su voto en contra para la investidura, cuando Guardiola "ha elegido a Vox como socio de viaje". "El PSOE no ha sido llamado y ahora mismo está donde los extremeños y las extremeñas lo pusieron, que es liderando la alternativa, en la oposición. Por tanto, seguimos esperando a que ellos se pongan de acuerdo con quiénes han elegido para este viaje que es Vox", ha incidido Piedad Álvarez. "El tiempo pasa, los problemas crecen y Guardiola está desaparecida", ha concluido.