Estas son las carreteras cortadas por el temporal este lunes en Extremadura

Las inundaciones provocadas por la cascada de borrascas que viene afectando a la Península y a Extremadura mantiene cortadas al tráfico cuatro carreteras este lunes, 2 de febrero en Extremadura. Mientras que en Badajoz hay una vía restringida al tráfico, en la provincia de Cáceres son tres las carreteras afectadas, dos de ellas por presencia de nieve.

En el caso de la provincia pacense, el temporal ha cortado carretera BA-074 de Granja de Torrehermosa a la Aldea de la Cuenca. La vía permanecerá cortada hasta que el temporal remita, tay como ha informado la Diputación de Badajoz.

En Cáceres, por su parte, la CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece afectada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas, lo que impide la circulación con normalidad.

Asimismo, la CC-437, desde la EX-118 hasta el Pico Villuercas, presenta nivel negro de circulación por nieve en la calzada en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 10,800, encontrándose debidamente señalizado.

En la misma situación se encuentra la CC-224, carretera del Puerto de Honduras, que enlaza Hervás (EX-205) con la N-110 en Cabezuela del Valle. Este eje permanece afectado entre los kilómetros 0 y 31,300, también con nivel negro debido a la presencia de nieve, con señalización preventiva instalada.

Una abierta al tráfico

A las cinco de la tarde se abría al tráfico la CC-137, de Nuñomoral (CC-135) a El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa, según actualizaba la Guardia Civil.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las vías antes de viajar.