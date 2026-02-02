Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejido empresarialFiablexAparcamientos en CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Borrasca Kristin

Unidas por Extremadura reclama a la Junta ayudas específicas a los afectados por el temporal

Nerea Fernández pide al Ejecutivo del PP que "no mire el color político de los pueblos" y se interese por todos los que han sufrido daños, como Alconchel

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández.

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández. / UNIDAS POR EXTREMADURA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha mostrado su apoyo a las familias y negocios afectados por el temporal en toda la región y ha exigido a la Junta de Extremadura "que se ponga a trabajar desde ya" para crear una línea de ayudas específicas destinada a todas aquellas cuestiones que no cubren los seguros, así como a los hogares vulnerables.

"La seguridad de los hogares no debe de depender del dinero que cada uno tiene en la cuenta del banco, sino a una Junta que se preocupe por las familias afectadas", ha señalado Fernández tras pedir a la presidenta del Ejecutivo en funciones, María Guardiola, que "se ponga a trabajar por lo verdaderamente importante, por los problemas de los extremeños, y que se ponga a hacer menos vídeos en Tiktok".

Sin color político

Fernández ha reclamado "responsabilidad" a Guardiola para que "no mire el color político" de los pueblos a la hora de preocuparse por los daños, tras señalar que nadie de su gobierno se ha interesado por Alconchel. La formación defiende que ante esta situación "excepcional", no se debe "dejar caer el peso de las consecuencias sobre los municipios" nuevamente, ya que se trata del "eslabón más débil e infrafinanciado" de la administración pública.

Vídeo | Así ha afectado el temporal a Alconchel

Vídeo | Así ha afectado el temporal a Alconchel

En este sentido, la coportavoz de la coalición de izquierdas ha afirmado que "Extremadura se merece un gobierno que mire por sus pueblos y que se ponga a trabajar cuanto antes", poniendo también el foco en el tornado ocurrido en Plasencia el pasado viernes.

Emergencia climática

Para Fernández, no se trata de un hecho "aislado", sino que se trata de fenómenos ambientales que cada vez se ven de forma "más frecuente debido a la emergencia climática" y, además, con más virulencia, afectando en mayor medida a la población "más vulnerable económicamente".

Así, considera que Extremadura no se merece un gobierno en el que estén "los negacionistas del cambio climático", en referencia a Vox, porque ello va a redundar en que "no se tengan en cuenta las graves consecuencias que está teniendo el cambio climático" en Extremadura, y que "ni se estudie sus causas, ni se pongan soluciones políticas" para reducir su impacto.

Cortes de electricidad

Por último, se ha referido también a los cortes de electricidad que están sufriendo durante esta jornada alrededor de 8.000 habitantes de la zona suroeste de Badajoz, en concreto de municipios como Barcarrota, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, La Parra, o Montemayor.

Noticias relacionadas y más

La coportavoz ha señalado que esta situación "no es nueva y se produce cada invierno cuando hay un temporal", por lo que le ha pedido a la Junta de Extremadura que "abra una comisión de investigación acerca de qué está ocurriendo con estos cortes de suministros habituales, que deja varias horas sin electricidad a estas y otras localidades, poniendo en el foco que las multinacionales eléctricas que se están haciendo de oro en nuestra región con nuestros recursos, mientras deja sin luz a nuestros pueblos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  4. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  5. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  6. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  7. Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo
  8. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles

Unidas por Extremadura reclama a la Junta ayudas específicas a los afectados por el temporal

Unidas por Extremadura reclama a la Junta ayudas específicas a los afectados por el temporal

Estas son las carreteras cortadas por el temporal este lunes en Extremadura

Estas son las carreteras cortadas por el temporal este lunes en Extremadura

"Sin avances" en la negociación entre PP y Vox en Extremadura: "Queremos estar en el gobierno, pero con presupuesto"

"Sin avances" en la negociación entre PP y Vox en Extremadura: "Queremos estar en el gobierno, pero con presupuesto"

La Asamblea de Extremadura fija el 3 de marzo como fecha límite para la investidura de Guardiola

La Asamblea de Extremadura fija el 3 de marzo como fecha límite para la investidura de Guardiola

La empresa Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno exculpa a los trabajadores de los cortes de luz

La empresa Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno exculpa a los trabajadores de los cortes de luz

Extremadura tiene este lunes 19 presas desembalsando por el paso de la tercera borrasca consecutiva

Extremadura tiene este lunes 19 presas desembalsando por el paso de la tercera borrasca consecutiva

Extremadura suma 45.000 viajeros y casi 100.000 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros

Extremadura suma 45.000 viajeros y casi 100.000 pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros

Extremadura pierde 270 pisos turísticos tras el nuevo registro obligatorio

Extremadura pierde 270 pisos turísticos tras el nuevo registro obligatorio
Tracking Pixel Contents