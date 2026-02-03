Borrasca Leonardo
Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
Aunque por ahora solo hay avisos amarillos activos por vientos y lluvias en dos zonas de la región para mañana, la Consejería de Educación extiende las recomendaciones de seguridad a todos los centros educativos de la comunidad. La alerta se extiende el jueves a toda la comunidad
G. M.
Llega una nueva borrasca este miércoles a Extremadura y la Consejería de Educación ya ha puesto en preaviso a los centros educativos.
A través de Rayuela, ha enviado a los directores y directoras de los colegios e institutos de la comunidad un correo con indicaciones para afrontar la nueva alerta meteorológica, que de momento solo mantiene activos avisos por fuertes lluvias (hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas) y vientos (de hasta 70 kilómetros) en dos zonas de la provincia de Badajoz: el sur de la provincia y Barros y Serena.
En sus indicaciones, la consejería traslada a los equipos directivos que es necesario que todas las actividades lectivas se desarrollen en el interior de los edificios escolares y no haya salidas a los patios ni a espacios abiertos.
Además, desaconsejan las salidas a pie en horario escolar de los centros para realizar actividades complementarias o extraescolares mientras se mantenga la alerta.
Alerta amarilla en toda Extremadura este jueves
Aun así, estas recomendaciones también se lanzan para el resto de zonas de Extremadura aunque no tengan avisos meteorológicos activos para este miércoles, sí los hay para este jueves, 5 de enero, cuando toda la comunidad estará en alerta amarilla por lluvia y viento.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo