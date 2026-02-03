Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos

Aunque por ahora solo hay avisos amarillos activos por vientos y lluvias en dos zonas de la región para mañana, la Consejería de Educación extiende las recomendaciones de seguridad a todos los centros educativos de la comunidad. La alerta se extiende el jueves a toda la comunidad

Una nueva borrasca llega a Extremadura este miércoles.

Una nueva borrasca llega a Extremadura este miércoles.

G. M.

Cáceres

Llega una nueva borrasca este miércoles a Extremadura y la Consejería de Educación ya ha puesto en preaviso a los centros educativos.

A través de Rayuela, ha enviado a los directores y directoras de los colegios e institutos de la comunidad un correo con indicaciones para afrontar la nueva alerta meteorológica, que de momento solo mantiene activos avisos por fuertes lluvias (hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas) y vientos (de hasta 70 kilómetros) en dos zonas de la provincia de Badajoz: el sur de la provincia y Barros y Serena.

En sus indicaciones, la consejería traslada a los equipos directivos que es necesario que todas las actividades lectivas se desarrollen en el interior de los edificios escolares y no haya salidas a los patios ni a espacios abiertos.

Además, desaconsejan las salidas a pie en horario escolar de los centros para realizar actividades complementarias o extraescolares mientras se mantenga la alerta.

Alerta amarilla en toda Extremadura este jueves

Aun así, estas recomendaciones también se lanzan para el resto de zonas de Extremadura aunque no tengan avisos meteorológicos activos para este miércoles, sí los hay para este jueves, 5 de enero, cuando toda la comunidad estará en alerta amarilla por lluvia y viento.

Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos

Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos

